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三部门联合规范线上经济秩序——

商家再不用被迫站队“二选一”

本报记者 孔德晨

2020年11月11日06:02  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“双11”来临，线上经济火热发展的同时，一些商家被迫站队“二选一”、促销规则暗藏玄机等问题也不容忽视。

　　为破解这些线上经济存在的难点痛点，国家市场监管总局、中央网信办、税务总局三部门日前联合召开规范线上经济秩序行政指导会。会议强调，互联网平台企业要直面存在的问题，坚持依法合规经营，勇于担当社会责任，不断强化自我约束和自我管理，共同促进线上经济健康规范发展。

　　会议从九个方面对互联网平台企业提出了明确要求——

　　不得滥用市场优势地位排除限制竞争。不得实施滥用市场支配地位、垄断协议和违法进行经营者集中等行为；不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”，对平台内经营者的选择平台行为实施不合理限制或附加不合理条件；不得利用技术手段实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行的行为。

　　自觉维护线上经济竞争秩序。杜绝刷单、刷评、炒信等失信造假行为，不得发布浮夸的直播带货“战报”虚增流量，不得从事商誉诋毁、裹挟交易等违法违规竞争行为，或依托算法推荐、人工智能和大数据分析进行“隐形”不正当竞争行为。

　　加强线上销售假冒伪劣商品治理。严格落实产品质量责任，严控假冒伪劣商品宣传和销售流通，加大知识产权保护力度，积极协助执法部门查处侵权假冒违法行为。

　　加强食品安全治理。严格履行入网经营者资格审查和食品安全管理责任，保证入网经营者注册、许可证明文件的真实性，不得销售来路不明、渠道非法、存在质量安全隐患的食品。

　　加强广告审核。严格规范广告发布行为，提高广告品位。

　　加强平台内商品和服务价格管理。加强对价格促销方案的事前审查，加强对虚假打折行为的管控，不得借助自身优势地位向平台内经营者收取不合理费用。

　　加强消费者权益保护。依法落实网购七日无理由退货、产品“三包”等规定，积极探索消费者权益保护制度创新。

　　加强个人信息保护。高度重视消费者个人信息数据安全、使用与保护，严格防范个人信息数据被泄露和滥用。严控各类平台和App过度收集用户数据且泄露和滥用，避免电信欺诈等次生风险发生。

　　依法履行纳税义务。遵守《税收征管法》及其实施细则、《电子商务法》等法律法规。

　　会议强调，“双11”后，市场监管部门要聚焦群众反映强烈的突出问题，依法查处一批违法案件，密集出台一批规章制度。

　　近日，市场监管总局已经公布了《经营者集中审查暂行规定》《规范促销行为暂行规定》《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》，接下来还将制定出台《网络交易监督管理办法》《关于平台经济行业的反垄断指南》等一批规范线上经济发展的制度措施。各地市场监管部门将督促指导平台企业提高内部管理能力，履行法定义务，落实主体责任，共同维护线上经济公平竞争秩序。

(责编：杨光宇)
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