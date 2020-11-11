不一般的盛会 不止步的开放

“四叶草”坚定绽放，八方客共襄盛举。

11月10日，第三届中国国际进口博览会在上海国家会展中心圆满落下帷幕。虽然全球范围内新冠肺炎疫情仍在蔓延，但本届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。

不寻常的年份，不一般的盛会——

全球疫情持续蔓延，很多大型国际展会都按下暂停键，进博会却如期举办、人气满满；

保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，进博会却敞开怀抱迎五洲客、计天下利；

疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济带来重创，进博会却点燃希望、照亮未来。

中国国际进口博览会，这一由习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自设计、亲自推动的全球贸易盛会，正为疫情之下艰难复苏的世界经济注入强大正能量。

不一般的进博会，折射出疫情防控的“中国成果”

11月4日晚，上海国家会展中心灯火辉煌、高朋满座。对一些参会外宾来说，这样的热闹场景或已许久未见。

“新冠疫情对各国都是一场大考。中国人民经过艰苦卓绝努力，疫情防控取得重大战略成果。”习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲，展现出中国办好本届进博会的坚定信心。

——进博会成功举办，离不开中国疫情防控取得的重大战略成果。

从奥克兰起飞，新西兰乳业企业纽仕兰的研发总经理罗伊·范登克于北京时间10月22日凌晨5点抵达上海。此次，罗伊·范登克将携自己研发的新产品亮相进博会。

特殊时期，要不要来中国参加进博会？罗伊·范登克的妻子曾有些担心，而他却信心满怀，如约而至，“中国的疫情防控有力有效，中国经济恢复正增长就是最好的证明！”

中国坚持人民至上、生命至上，构筑起疫情防控的坚固防线，率先控制住国内疫情，这让参会人员倍感安心。

——进博会成功举办，离不开严密细致的疫情防控工作。

所有首次进入“四叶草”的人员都必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明，依靠上海“一网统管”下的数据流转能力，每个参会人员的核酸检测报告结果与健康码情况，与每张证件紧密绑定，经后台比对无误后方能激活证件、进入展区。

“四叶草”里，有支400人的专业消毒队伍，每天对展厅、公共区域等进行全面清洁消毒，对电梯、卫生间、门把手等高频次使用区域或接触点进行不间断擦拭消毒。

防控严密，却不影响效率。走过安检门，人脸识别、芯片验证同步进行，体温和核酸检测结果等信息即时显示，过检毫无阻滞感。本届进博会大规模运用人工智能等高科技手段，真正实现“无感知、不停留、可追溯”。

不一般的进博会，凸显了弥足珍贵的“中国平台”

“经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。”习近平主席的主旨演讲，指明了进博会的重要作用。

“隔离14天也要参加进博会”“中国是我们的业务重心”……参展商们用万里赴会的实际行动为进博会这个弥足珍贵的“中国平台”由衷点赞。

——国际采购热火朝天，参会各方收获满满。

11月5日，进博会开展首日，首次参展的西门子能源就与中国能建所属葛洲坝国际公司签订了意向采购协议。“没想到，第一次来就能签下大单！”西门子能源股份公司全球副总裁、大中华区首席执行官姚振国笑逐颜开。

“带着长长的‘购物单’来，推着满满的‘购物车’走！”本届进博会“带货”效应强劲，不仅让参展商兴奋不已，也让采购商满载而归。婴幼儿配方奶粉、早餐谷物、咖啡……江苏欢乐买商贸股份有限公司与瑞士雀巢、恒大农牧集团等公司达成了全品项直营采购协议。“优质进口商品能满足国内消费者个性化、多样化的需求。”欢乐买公司董事长周翔说。

本届进博会首次设立了公共卫生防疫专区。呼吸机、ECMO（体外膜肺氧合）、核酸检测仪器……各类先进设备在这里精彩亮相。“公共卫生防疫专区的设立意义非凡，为全球合作抗击疫情做出了重大贡献。”辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨说。

——投资洽谈如火如荼，大项目纷纷落槌。

“进博会展现了中国经济的强大韧性和巨大潜力，这正是我们最珍视的发展机遇。”11月7日，诺和诺德与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会签署战略合作框架协议，计划投资2亿元继续深耕中国。

“到中国去投资”“抓住发展先机”……进博会已成为重要的投资促进平台，助力中国与世界实现互利共赢、合作共享。

——人文交流丰富多彩，互学互鉴增进共识。

“这挂毯像一幅油画，充满异域风情，忍不住想买！”在波斯文化馆，一名国内参观者反复端详着手工挂毯感慨道。

在国家级步行街展区，“十二香黛宫”旗袍秀等体验形式轮番上演，全方位多角度呈现了宁波老外滩风貌。“借助进博会这个平台，宁波老外滩文化将走向更大的国际舞台。”宁波市江北区商务局局长戴雪嵘说。

文化交流紧密热烈，思想观点激荡融合。本届进博会期间，联合国工发组织、国际贸易中心等有重要影响力的国际组织举办了多场高端国际论坛。会场里掌声阵阵，发展共识牢牢凝聚。

——开放合作不断深化，携手造福各国人民。

与腾讯签署战略合作备忘录，携手京东健康、零氪科技等共同建立“罕见病保障创新支付协作机制”……本届进博会上，全球领先的生物制药公司赛诺菲聚焦疾病领域创新诊疗体系建设达成多项合作。“参加进博会，能让开放合作的‘朋友圈’越来越大。”普洛斯资产中国区联席总裁赵明琪说。

越办越好，来了还想来。经过3年发展，进博会效应正持续有力释放：

——中国机遇更好共享。

第二届进博会，以色列钜宜集团的“空气制水机”备受瞩目，一年后，钜宜中国区总部在浦东陆家嘴开始紧张装修办公室。“只用两天就拿到营业执照，营商环境真棒！”钜宜集团中国区总裁伊万说。

展品变商品，展商变投资商，共享巨大的中国机遇。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。

——美好生活更加多彩。

首届进博会后，智利车厘子在中国销量提升50%；第二届进博会后，迪卡侬的自动盘点机器人“迪宝”进驻中国数十个城市……越来越多的优质进口商品走进中国消费者的日常生活，让“衣”更时尚、“食”更健康、“住”更舒适、“行”更便利。

——转型升级更添动力。

凭借从德国卓朗集团引入的先进设备，宁夏如意生态纺织有限公司产品品质和生产效率大幅提高。本届进博会，仅技术装备展区就云集全球300多家企业的先进产品。更多尖端技术、高端装备进入中国市场，将持续推动中国产业转型升级和经济高质量发展。

不一般的进博会，彰显着坚定不移全面扩大开放的“中国决心”

开放，当代中国的鲜明标识；进博会，世界感知中国开放之志的重要窗口。

特殊时期举办进博会，彰显着中国推进高水平对外开放的满满诚意和坚定决心，正如习近平主席在主旨演讲中强调的，“中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。”

——看当下，尽管受到疫情影响，中国扩大开放的步伐仍在加快。

只要上传电子单证，海关即可进行线上审单放行，本届进博会展品入境实现监管作业“零等待”。“高效顺畅的展品通关流程让我们真切感受到中国扩大开放的决心！”日本亚瑟士集团董事西胁刚史赞不绝口。

场馆内开放合作氛围浓浓，场馆外开放举措一一落地。一年来，习近平主席在第二届中国国际进口博览会上宣布的扩大对外开放系列举措已经全面落实。

——看未来，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更加需要也必将有力促进全面扩大开放。

新发展格局，决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。对于这一共识，进博会写下了生动注脚。

进博会开展首日，浙江长龙航空与发动机生产商CFM国际公司一口气签下6.36亿美元的订单，这已是长龙航空与CFM在进博会上二度牵手，背后则是长龙航空“引进来、用起来、再引进”的故事。

去年进博会，长龙航空购入CFM4.77亿美元的飞机发动机及维修保障服务，投资建设了浙江首个智能飞机维修保障基地。“有了这个基地，我们实现了从传统航空公司向集运输、维修于一体的综合服务商转型，业务逆势增长，今年就有更多资金购买先进技术和设备。”长龙航空董事长刘启宏说，只有全面扩大开放，才能引入全球资源要素，使航空业的国内大循环更畅通，而国内大循环畅通起来，又能让企业更好地参与国际循环，从而实现国内国际双循环相互促进。

既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。“四叶草”内，精彩的展品、爆棚的人气都印证着一个有目共睹的事实：中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，全面扩大开放的决心无比坚定、脚步一往无前。

不一般的进博会，传递了推动建设开放型世界经济的“中国主张”

新冠肺炎疫情大流行使世界经济不稳定不确定因素增多，人类社会该如何应对挑战？

“我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。”习近平主席的主旨演讲掷地有声。

——要致力于推进合作共赢的共同开放。

大洋彼岸的优质生鲜，进入中国市场需要多久？在本届进博会的食品及农产品展区，一只3.5公斤重的波士顿龙虾十分显眼。这种龙虾从加拿大蒙克顿机场出发，最快48小时就可到达中国消费者的餐桌，这就是开放带来的合作共赢。

这次疫情告诫我们，各国是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有谁能够独善其身，团结合作是应对挑战的必然选择。“单边主义、保护主义不是应对挑战的答案，当前我们比以往更加需要维护多边主义，加强国际合作，共同度过全球面临的困难时期。”巴布亚新几内亚总理马拉佩说。

——要致力于推进合作共担的共同开放。

本届进博会总展览面积比上届扩大近3万平方米，30个最不发达国家的企业参会、展览面积超过4000平方米……进博会让孟加拉国黄麻手工艺品走进上海高端卖场、卢旺达版“老干妈”摆上中国电商货架。“进博会将最不发达国家的企业介绍给中国和全世界的企业，给它们带来融入全球贸易体系的机会。”世界贸易组织新闻发言人基思·罗克韦尔如是评价。

合作共担，意味着大国要率先示范，主要经济体要以身作则，发展中国家要积极作为，通过共同开放、共担责任，推动世界共同发展。

——要致力于推进合作共治的共同开放。

“面对经济全球化带来的挑战，不应该任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则，而要以建设性姿态改革全球经济治理体系，更好趋利避害。”习近平主席的主旨演讲铿锵有力。

“面对前所未有的挑战，各国应当在基于规则秩序和稳固的多边主义框架下加强对话与合作。”西班牙首相桑切斯说。

每年的进博会体验不同，却同样传递着推动建设开放型世界经济的“中国主张”。从“经济全球化是不可逆转的历史大势”，到“共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好”，再到“各国走向开放、走向合作的大势没有改变”……习近平主席在三届进博会开幕式上的主旨演讲，为推动建设开放型世界经济、推动构建人类命运共同体凝聚起广泛的共识与合力。

新时代，共享未来。

不一般的进博会体现真情，中国以一届安全、精彩、富有成效的博览会，同世界真诚分享市场机遇、推动世界经济复苏。

不一般的进博会汇聚力量，中国正同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天！

（本报记者吴秋余、赵展慧、申少铁、齐志明、罗珊珊、暨佩娟、田泓、王洲）

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 07 版）

(责编：杨光宇)