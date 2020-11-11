用好进博效应 促进消费升级（消费视窗）

第三届进博会上，参观者正在试用国外新产品，感受新科技带来的新感觉、新体验。

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举办进博会，扩大高品质消费品和服务进口，有利于丰富国内消费选择，提高消费品质，促进消费升级。同时，中国品牌与进口商品同场竞争，能够推动国内企业加快发展，与全球企业共建开放型世界经济

丰富市场选择

促进消费回流

扩大高品质消费品和服务进口，有利于丰富国内消费选择，引导境外消费回流

在第三届中国国际进口博览会跨国营养健康食品企业达能展位里，来自全球10多个国家和地区的近200款产品组成一道营养“彩虹”，打造出一个满足从儿童成长到老年健康的全生命周期营养解决方案。

“真是让人眼花缭乱，什么都想现场试一下，买回去。”在现场参观的江苏交易团成员戴广玉说。

曾经紧俏的优质进口商品，现在正成为越来越多居民家中的“寻常物”。去年，商务部发布《主要消费品供需状况统计调查分析报告》显示，我国79.6%的消费者购买过进口消费品，其中41.7%的消费者购买进口消费品占其购买同类消费品比重超过10%。

本届进博会总展览面积比上届规模扩大3万平方米，设置六大展区、四大专区，多个展区签约面积超过规划面积；世界500强和行业龙头企业积极参展，平均展览面积比第二届增加14%；医疗器械及医药保健展区尤为火爆，首次设立的公共卫生防疫专区扩展到规划面积的6倍……

进博会上，各国商品云集，涵盖了衣、食、住、用、行等各个方面；同时，医疗、教育、旅游、体育等服务消费相关展区也人头攒动。经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，溢出效应日益明显。作为进博会常年交易服务平台，绿地全球商品贸易港已吸引来自57个国家和地区的139家企业和组织入驻，今年以来促成上下游交易额超过60亿元。

从以前的出国“买买买”，到如今的家门口“轻松购”，购买进口商品不再是一件新鲜事。“进博会提升了供应链效率，采购环节实现优化。”进博会苏宁采购交易团团长马康介绍，苏宁易购将与新西兰奇异果品牌佳沛签约，整年采购量达到600万美元。

除了商品，国外优质服务同样受到关注。本届进博会上，总部位于法国的疫苗企业赛诺菲巴斯德展示了最新研发的“智慧无人疫苗接种舱”，通过这个设备，人们在家门口就能以自助的方式完成疫苗接种。“随着中国经济发展水平和人们生活质量的不断提高，广大消费者期待获得更多、更好和更便捷的健康服务。我们将加速引进新设备，满足中国消费者的需求。”赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平说。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，举办进博会，是满足人们美好生活向往的主动作为。通过扩大高品质消费品和服务进口，有利于丰富国内消费选择，引导境外消费回流，丰富国内消费选择。

助力产业升级

满足消费需求

引进国外先进生产设备和零部件，能够助推产业发展，提升企业创新力

在前两届中国国际进口博览会期间，徐州交易团马不停蹄，“购物车”广纳全球“好货”。本届进博会期间，徐州又新增3个企业代表团，进一步拓宽采购渠道。

为扩大企业生产规模，提升产品档次和个性化品质，徐州东鹏工具制造有限公司在第二届进博会上采购了德国上银科技股份有限公司的机械手臂及回转工作台；翔发丝绸服饰新沂有限公司从日本兄弟工业株式会社引进了一批高端商用绣花机及配套设备，通过这些设备推动了产业升级，增强了企业国际竞争力。

在第二届进博会上，施耐德电气的签约数量较首届进博会增加了近20%，今年期待达成更广泛的合作。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正介绍，两年来，越来越多的合作项目已经开花结果。

今年9月，位于渤海之滨河北省乐亭县的1号2922立方米高炉成功点火，标志着河钢集团唐钢新区正式投产运营。“这里的一些连铸机，就是我们在首届进博会上从普锐特冶金技术有限公司采购的。”河钢集团有关负责人说，通过引进海外新设备、新工艺，河钢集团唐钢新区的产品档次进一步提升，例如冷轧产品高端品种钢比例将超过七成。

本届进博会上，西门子集中展示数字化企业、智能基础设施、智慧交通等领域的创新数字化产品和服务。“我们在展会上与更多中国企业在多领域深化合作，签署一系列合作协议，为中国工业提供更好的数字化解决方案。”西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼说。

进博会上，中国品牌与进口商品同场竞争，能产生出不一样的火花。作为三届进博会伴手礼入选厂商的上海制皂，今年推出多款“文创”皂，都在 “进博会国潮馆”亮相。“我们希望将品牌背后的城市文化乃至民族文化，传递给更多的人。”上海制皂有限公司负责人表示。

上海财经大学教授吴一平认为，中国企业参加进博会，通过引进国外设备，接触国际潮流，可以有效改善国内企业生产要素质量，提升我国企业的创新力和生产效率，提升产品质量和产品创意，推动相关产业向高端化、品质化方向发展，让生产出的产品更优异、更高端。

共享发展机遇

提升消费品质

进博会搭建了一个互利共赢的国际平台，促进全球企业在共享发展机遇的同时实现快速发展

11月6日，三度亮相进博会的丹麦乳业企业蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司宣布，将与北欧家喻户晓的婴幼儿有机食品品牌森宝达成全方位合作，共同拓展婴幼儿有机食品市场。

“进博会搭建了一个互利共赢的国际平台，我们可以在这里大展拳脚，在服务好中国消费者的同时实现自身快速发展。” 蜜儿乐儿乳业公司相关负责人表示，该公司旗下有麦蔻、蜜儿乐儿等多个品牌，已进驻国内1万余家母婴实体店，同时还在各大电商平台建立旗舰店。借助这些渠道，能够为消费者提供更好的购买体验。

今年是瑞典医科达公司连续第三次参加进博会。在首届进博会闭幕后仅仅一个月，医科达就在上海设立区域总部。本届进博会上，医科达携全球首台高场强磁共振放疗系统以及多款肿瘤放疗领域的创新解决方案亮相。医科达中国区总裁龚安明表示， “中国是医科达在全球最重要的市场之一，我们将充分利用本土化创新成果，帮助更多患者。”

“一个更加开放、包容、创新的中国正张开双臂，与全球共享美好未来。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官让—保罗·安巩表示，“当前，中国市场消费升级步伐进一步加快，市场潜力巨大，前景看好。”

在前两届进博会上，欧莱雅集团收获颇丰，旗下品牌勃朗圣泉在进博会首秀后进入中国，短短一年时间，中国就已成为该品牌在全球的最大市场。今年前三季度，欧莱雅在中国大陆市场实现了20.8%的强劲增长。

“中国消费市场韧性强，我们对中国经济长期高质量发展充满信心。”安巩表示，期待借助进博会这个开放的合作平台，与全球企业共同用好中国机遇，共同建设开放型世界经济。

中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红表示，通过举办进博会，让越来越多的企业通过这个多边公共平台分享中国超大规模市场红利，同时，进口国外优质产品、技术，也能满足国内百姓对美好生活需要和产业转型升级需要，助力国内经济发展，促进消费升级。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 19 版）

(责编：杨光宇)