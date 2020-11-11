消费快速回升彰显发展活力（市场漫步）

我国消费总量不断增长，消费结构持续升级，成为消费市场持续回升、稳步复苏、平稳运行的最有力支撑。加速回暖的消费市场，为我国经济增长贡献了强劲动力

11月，又到了传统消费旺季，一年一度的“双11”，更是把线上线下的成交推上新的高峰，带动消费市场释放更大的潜力。火热的消费热情，从一个侧面反映了中国经济长期回稳向好的发展趋势。

当前，我国消费市场人气持续回升、需求加快释放。商务部近日发布的数据显示，9月社零总额同比增长3.3%，增速环比提速2.8个百分点；全国社零总额连续两个月正增长，增速连续7个月回升；三季度社零总额同比增长0.9%，季度增速年内首次由负转正……加速回暖的消费市场，为我国经济增长贡献了强劲动力。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，消费面临的不确定性因素增多，增速一度出现不小的波动。上半年，全国实现社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%；全国商品零售额15.76万亿元，同比下降8.7%。面对挑战和冲击，一系列促进消费的政策及时出台、推动复商复市的举措落到实处、加快流通创新的步伐明显加快，有力地带动了消费回补和潜力释放。

消费的快速复苏，受益于相关部门的精准施策，也印证了中国市场的强大潜力。当前，我国已成为全球第二大消费市场，消费已经成为经济增长的主引擎。受疫情影响，尽管一些消费被暂时抑制，但这些需求并没有消失。总体上看，我国消费总量仍在不断增长，消费结构还在持续升级，成为消费市场持续回升、稳步复苏、平稳运行的最有力支撑。

值得关注的是，农村消费市场正加速释放潜力。前三季度，我国城乡消费同步转正。第三季度，乡村消费品零售额同比增长1.3%，这个增速不仅环比二季度加快5.2个百分点，也比同期城镇增速快了0.4个百分点。受益于商品流通体系的不断完善、配送网络的不断延展，越来越多农村消费者享受到和城市消费者同样的购物体验，也更愿意为优质的商品和服务买单。

规模增长的同时，升级步伐也没有停下。一方面，升级类商品销售增长，9月份化妆品、金银珠宝、汽车零售额同比分别增长13.7%、13.1%和11.2%。另一方面，服务消费持续回暖，9月份餐饮收入的降幅环比收窄4.1个百分点，其中限额以上餐饮企业收入年内首次由负转正。在“十一”黄金周期间，国内旅游收入同比已恢复至七成左右，电影票房达到近40亿元。

创新是消费市场新增长点的活力源。直播电商、社交电商、跨境电商等新业态新模式蓬勃发展，不仅更好地满足了消费者需求，也为消费增长带来新动力。1—9月，全国实物商品网上零售额同比增长15.3%，占社零总额比重达24.3%。

展望未来，随着生产生活秩序加快恢复、各项促消费政策措施持续发力，消费市场有望涌现更多新产品和新服务，更好满足多层次、多样化消费需求，在延续平稳回升态势的同时，为推动构建新发展格局作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 19 版）

(责编：杨光宇)