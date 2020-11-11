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借力大数据改造实体店，打造社区消费新场景

零售业数字化转型在提速（消费万花筒）

本报记者  王  珂

2020年11月11日06:17  来源：人民网－人民日报
 

　　“既能买东西，又提供桌椅可以聊天小憩，还可以在工业风装修的二楼观景平台感受老厂房的历史，这样的便利店挺有新意。”近日，北京海淀区某高校学生李慎和朋友们到751D·PARK北京时尚设计广场参观，对园区内的一家便利店印象深刻。和传统便利店不同，这家便利店不仅选品更时尚，体验更丰富，能买东西，也有堂食场地，还可以通过手机点外卖，再加上在老厂房基础上改造的一处观景平台，俨然成了园区内的一个“网红打卡地”。

　　便利店转型发展，体现了中国零售业升级发展的趋势。随着人们生活水平不断提高，传统零售业已无法满足消费者日益增长的消费需求。很多地方纷纷推动社区商业网点合理布局，丰富商业业态，通过大数据、人工智能等科技实现门店改造升级，改善消费设施，打造社区消费新场景。

　　去年，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出，“支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型”“将智能化、品牌化连锁便利店纳入城市公共服务基础设施体系建设”。商务部近日召开全国零售业创新发展现场会，要求大力发展以供应链为核心的新型品牌连锁，加快零售业数字化转型，发挥大型零售企业“以大带小”的促进作用，推进零售业跨界融合、线下线上融合，提升供应链效能，促进降本增效，实现零售业高质量发展。

　　眼下，一些地方和企业正在探索通过零售云的加盟店模式，赋能县镇中小微零售企业，探索传统企业完成数字化转型升级新路子。苏宁易购经过改造后的零售云县镇店能够共享销售线上700多万种商品，订单量提升4倍。

　　商务部相关负责人认为，通过数字化转型，给便利店赋予商品零售、合同管理、支付融资、物流配送、数据分享等服务，能为众多小微企业降低采购成本，提升质量和服务水平，实现连锁企业自身轻资产的运行，帮助零售业在创新中实现高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月11日 19 版）
(责编：杨光宇)
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