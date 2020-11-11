10月CPI同比涨幅收窄

本报北京11月10日电 （记者刘志强）10日，国家统计局发布了2020年10月份全国CPI（居民消费价格指数）数据。10月份，CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。

10月份，各地区各部门继续做好保供稳价工作，市场供求总体稳定，CPI环比下降0.3%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，食品价格由上月上涨0.4%转为下降1.8%，影响CPI环比下降约0.41个百分点。

在中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩看来，当前，食品结构性推动CPI上涨的力量得到有效缓解。“去年10月猪肉价格基数较高，随着生猪存栏量和猪肉市场供应量加速恢复，当前猪肉零售价已低于去年同期。加上时令鲜菜放量上市、国庆中秋消费高峰季的供应保障措施到位，猪肉与鲜菜价格环比均出现一定降幅，使食品价格成为拉动CPI环比下降的主要因素。”

“正如年初所预计的那样，今年CPI呈现明显的‘前高后低’走势，符合多数市场机构预期。”郭丽岩认为，1—10月份CPI累计同比增速为3.0%，四季度，随着国民经济循环加快，特别是消费品和服务消费稳步回升，将支撑CPI继续保持稳定运行态势，“目前来看，我们能够顺利实现‘居民消费价格涨幅3.5%左右’的预期目标。”

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 10 版）

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