金融让利实体经济促发展 预计全年让利1.5万亿元

今年以来，中国邮储银行铜陵市分行主动上门与电商企业对接，共发放专属产品“网商贷”357.5万元，惠及16家电商企业，帮助他们解决融资难题。图为日前在安徽省铜陵市枞阳县一家电子商务企业包装车间，中国邮储银行铜陵市分行工作人员在向电商企业负责人员（左一）了解产品销售情况。

过仕宁摄（人民视觉）

今年以来，金融业通过合理让利助力企业生存发展，稳住经济基本面，在支持实体经济方面取得显著成效。在近日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长刘国强表示，今年前10个月金融系统已向实体经济让利约1.25万亿元，预计全年可实现让利1.5万亿元的目标。

金融服务实体质效提升

“今年以来，人民银行、银保监会引导和督促金融机构加大力度，有效支持实体经济发展。”刘国强说，“总的看，各项措施成效显著，金融服务实体经济的质效持续提升。”

——稳健的货币政策更加灵活适度。综合运用降准、中期借贷便利、公开市场操作、再贷款、再贴现等货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进市场整体利率稳中有降。

——持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利。引导中期借贷便利和公开市场操作中标利率下行0.3个百分点，带动LPR同步下降，推动企业贷款利率明显下行。

——运用结构性货币政策工具精准滴灌。分三个批次增加1.8万亿元再贷款、再贴现额度并逐步发放到位。中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策、普惠小微信用贷款支持政策两个直达实体经济的货币政策工具加快落地，对小微企业的直接支持力度进一步加大。

——督促银行减费让利。规范信贷、助贷、增信和考核环节收费行为，督促银行落实各项减费让利政策要求，主动向实体经济让利。

“今年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等渠道，已向实体经济让利约1.25万亿元。”刘国强说。

小微融资量增面扩价降

今年，受疫情影响，不少小微企业都面临资金链紧张的问题，生存境况艰难。北京三态环境科技有限公司就是其中之一。

了解了三态环境的情况后，中国工商银行北京和平里支行主动伸来了橄榄枝，及时给予这家拥有60多项国家专利技术的民营企业发放了200万元的一年期贷款，年利息不到4%。

“我们在调研中了解到，三态环境技术积累深厚、在手订单充沛，很多业务只是受限于资金流无法展开。从长远考虑，我们决定及时给予资金支持。”工行北京和平里支行客户经理何绍伟说。

拿到资金后，三态环境科技公司创始人赵奕毅把钱用在刀刃上：采购原材料、置办零部件、参与招投标，忙得不亦乐乎。“有庞大的垃圾处理市场、有银行的金融支持，我们有信心！”赵奕毅说。

“今年以来，企业贷款利率明显下降，实体经济贷款需求旺盛。”中国人民银行货币政策司司长孙国峰指出，9月末普惠小微贷款余额同比增长29.6%，连续7个月创有统计以来的新高；1至9月普惠小微贷款增加3万亿元，同比多增1.2万亿元；9月份新发放普惠小微贷款平均利率为4.92%，比上年12月下降0.96个百分点；9月末普惠小微贷款支持小微经营主体3128万户，同比增长21.8%。这些数据显示，小微企业、民营企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的特征，融资需求在增强。

全年让利目标能实现

目前，国内经济复苏态势良好，金融机构让利政策未来是否会作出调整？今年1.5万亿元的让利目标能否顺利完成？

对此，刘国强表示，今年以来，稳健的货币政策更加灵活适度，坚持总量政策适度、融资成本下降、支持实体经济三大确定性方向，以制度和政策的确定性应对高度的不确定性。“资金去哪里？要去实体经济，不要去玩‘钱生钱’的游戏。”刘国强说，“当前，央行的政策利率和LPR均保持稳定，企业贷款利率持续下行，并处于历史较低水平。随着LPR改革，货币政策传导机制进一步顺畅，1.5万亿元的让利目标今年是可以完成的。”

刘国强指出，下一阶段，人民银行将会同银保监会等有关部门保持政策稳定性，用好用足现有优惠政策，持续释放相关政策红利，把已经出台的政策用好，进一步落实到位。同时，进一步增强各项政策的精准性和直达性，更好推动金融系统向实体经济让利，确保完成全年的让利目标。

“特殊时期的政策也不能长期化，退出是迟早的，也是必须的，但是退出的时机和方式需要进行认真评估，主要是根据经济恢复的状况进行评估。”刘国强说，中国经济强劲，政策效果正在发挥作用，市场信心在恢复。下一步，总体上将继续保持政策松紧适度，不能弱化金融服务实体经济的效果。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)