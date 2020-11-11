难忘的盛会，全新的起点（望海楼）

11月10日，第三届中国国际进口博览会落下帷幕。多年以后，远道而来的客商不会忘记2020年这段特殊的旅程，不会忘记“四叶草”中爆棚的人气与满满的收获。
起初，也有人疑问：不远万里、克服疫情下的重重困难而来，值吗？
“中国市场太重要了”“这是我们无法放弃的机会”，来自世界各地的展商用行动做出回答。本届进博会上，仅食品及农产品一个展区，就有来自93个国家的1264家企业参展。纷纷前来，不仅仅因为中国市场在这儿，也因为当世界经济遭遇重创之时，全球客商共同渴望看见迷雾中的亮色，迫切需要携手合作、赢得面向未来的信心。从这个意义来讲，第三届进博会比往年更特殊，也承载了更多期待。
“真值！”现在，再提起这个问题，许多展商毫不犹豫。6天时间，太多“难以想象”在此诞生。“四叶草”里的精华荟萃、人潮涌动，一笔笔订单、投资，一次次牵手、合作都是见证。
这是一场令人难忘的盛会。在许多大型国际展会都按下暂停键的当下，数百项“全球首发、亚洲首秀、中国首展”足以让人激情满怀。笔者连续3年参加进博会，最大的感受是人气依旧、热度不减，而创新在升级，精彩在翻倍。从会“读心术”的乒乓球机器人，到仅有人类头发直径1/3的超薄柔性玻璃；从可折叠充气皮划艇，到先进的燃气轮机模型……在这里，观众不仅可以大饱眼福、细窥中国市场，更可以洞察世界经济的新动向。难怪许多参展商也要忙里偷闲，好好参观，享受盛宴。
这是一趟收获满满的旅程。会会往来客商，他们有太多好故事。有的以新品“小试牛刀”，从采购者的兴趣中探到中国市场的潜力；有的一次结识“难以想象”之多的新朋友，被进博会强大的号召力折服；有的从秀产品找订单到遇到投资合作人，直呼意外、想不到；有的乐牵“红”线，既做大朋友圈，又签约不断线……按一年计，本届进博会累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。率先复苏的中国市场再次以进博会之机向世界传递浓浓暖意。
6天的时间很短，但进博会上播下的“种子”，会在未来的日子落地生根、开花结果。未来10年预计进口商品超22万亿美元的市场便是土壤，中国一以贯之的开放承诺、持续稳定的经济发展，便是阳光雨露。
临近闭幕时，还有一张展位图标记着未来。那上面，是企业提前锁定的占位标签，目前数百家企业已报名、签约参展第四届进博会。不分国别、不论大小，这是全球企业为进博会、为中国市场、为开放合作投下的信任票。
“十三五”收官在即，“十四五”新篇章即将启幕。这场展会，不仅见证着一个全新的起点，也用行动表明，一个联通内外的中国市场、一个大国的责任与担当，可以为世界经济复苏注入坚定的信心和巨大的能量。
进博会，我们明年再会！
（作者为本报评论员）
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