“小叶子”再发新芽 00后志愿者闪耀进博会

“我们的成长，你看到了吗？”这是专属于“00后”志愿者的态度。

从第一届进博会仅110人，到第二届占比25.9%，再到第三届进博会占比高达54%，短短三年间，00后“小叶子”逐渐成长为进博会志愿服务主力军。其间，有人成长为团队骨干，有人与家人“一直在错过”，有人虽未度过16岁生日，却已经提前许好“进博心愿”……

一代人有一代人的使命。00后“小叶子”们甫一亮相，便幸运地站在了进博会这一属于中国更属于世界的大舞台。这群年轻的“00后”们，发挥各自专长，在引导咨询、防疫健康宣传、医疗应急救援等岗位提供服务，让世界感受赤诚微笑和用心服务，构成了进博会上一道青春靓丽的风景线。

第三届进博会即将谢幕之际，大江东工作室将目光投向这道一直在默默奉献着的风景线，深入了解他们的点点滴滴。东姐发现，读懂了以“小叶子”为代表的一代青年人的性格、喜好、追求、选择，从某个角度而言，也就读懂了一个国家的未来——

关键词1：活力

年纪最小，就把最小的事做到最好

本届进博会志愿者，有一群16岁的最小“小叶子”。2004年出生的他们，共同心愿是：“年龄最小，就要把最小的事做到最好！”

“我第一次来到场馆，感觉太大了，太漂亮，太震撼了！”李婧一连甩出三个“太”。站在“四叶草”的那一刻，她感受到惊喜，也感受到沉甸甸的责任。

“小叶子”李婧

站姿仪态、交流方式，都是“小叶子”上岗前的训练内容。“我们很专业的！” 李婧笑说。

酒店管理、航空服务、中餐烹饪、西餐烹饪……这群来自上海市现代职业技术学校的16岁“小叶子”，都是妥妥的职业型人才。现代职校团委书记唐雪介绍，今年该校共有110名“小叶子”，其中有34名只有16岁。

下个月李婧要过生日了，她提前想好了生日愿望：“希望以后每一年的进博会，都有我的身影。”

关键词2：嬗变:

用实力撕掉“幼稚”标签

成长，从来不会发生在一夜之间。从遇事不决的“小白”，到大家信赖的“骨干”，上海农林职业技术学院的朱美婷花了3年。

“小叶子”朱美婷

年纪虽小，“小叶子”当中，朱美婷已属于“老法师”类型。大学入学前，她就参加了第一届进博会志愿者。如今有3年经验的朱美婷，是志愿者团队骨干。“‘四叶草’有魔力，让你的步数和经验，不知不觉呈几何型爆炸上升。”她笑着说。

小朱的岗位一直在变。第一届，她在上海机场安检入境维序岗位；第二届，她被安排在国家会展中心商务餐饮做志愿者；今年，她的岗位在7号门的证件引导岗。

岗位在变，不变的是大客流带来的考验，以及那份全心全意。

00后自有自己戏谑的语言体系。她说，一开始遇到解答不了的问题，自己紧张到“能用脚趾抠出个两室一厅”。3年下来，如今她脑海里仿佛有一张3D地图，能随便放大缩小，各种近路也一清二楚。不过，上岗前夕，她这个“三年级”仍和一年级的“小叶子”们一起暴走。“大地图没变，小细节也要更新嘛。”

“三年来，我就担心指错路，让大家多走冤枉路。”她设身处地体贴观众，“过程和结果一样重要。”

经验有了，成就感来了，责任心也变得更强烈。不少一年级小叶子总爱向朱美婷请教。“当他们知道我也是00后时，还很惊讶。”她还颇有些小得意。“进博会一年比一年好，‘小叶子’的工作也越来越顺利，和进博会共同成长嘛！”

关键词3：榜样

我和家人一起服务进博会

00后“小叶子”的成长坐标，往往来自身边最亲近的人。

“小叶子”陶最

“如果用一句话来形容我的家人群，就是‘一直在擦肩，总是在错过’。”来自上海工程技术大学陶最，有一个“进博家庭”。

陶最的爸爸，进博会期间参与了金融类筹备工作，经常加班到深夜。保险行业的姨夫在展厅里布展忙碌。中医医院的妈妈，则是家里的“后勤保障联络官”，为进博做好全方位的医疗援助服务准备，也会把最新的防疫动态发布在家人群。

同为进博会忙碌，一家人鲜有团聚时刻。“有一次和姨夫约好在场馆里见面，最后忙得只能在扶梯上擦肩而过。”小陶用两只手比划，“他往下，我往上，只打了个招呼。”

不过，即便只是家人身影，也让“小叶子”与“四叶草”有了天然连接。陶最说，“有时在岗位上工作感觉疲惫，想到家人也同样奋斗在进博会，就重新有了力量。”榜样于她，就是看到家人在岗位上兢兢业业，自己也开始追随他们的步伐。

关键词4：奉献

让每一次心跳，都融入祖国的脉搏

据共青团上海市委统计，今年4000余名“小叶子”中，中共党员581人；参加两届或三届进博会志愿服务的“二年级生”和“三年级生”共671人；有过疫情防控志愿服务经历的志愿者人数为871人；00后志愿者共2637人，占总人数的54%。

有趣的是，占据“半壁江山”的00后“小叶子”，有着多重身份：退伍军人、扶贫志愿者和抗疫志愿者。在这不平凡的一年，他们选择让每一次心跳，都融入祖国的脉搏。

大学一年级结束后，上海旅游高等专科学校的卢晓小决定参军入伍，增强自我历练。两年的军旅生活，锻炼出她吃苦耐劳的品格和一站到底的体魄，也让她能从容面对各种情况。换上志愿者服装，她的目标是退伍不褪色，用自己的方式为国家献上微薄力量。

“小叶子”傅殊奇

上海商学院的傅殊奇是一年级“小叶子”，但在山的那边，他是一群娃娃最爱的“小傅老师”。去年初冬，傅殊奇参加了“爱心贵州”公益社团，前往贵州省金沙县阳波村阳波小学进行了“冬日走访”活动。从支教贫困山区到服务进博，从贵州到上海，从泥泞的小道到气派的“四叶草”，他说：“舞台大了，我们00后责任依然还在。”

徐佳宝和徐佳贝是上海对外经贸大学英语专业的大二学生，还是来自湖北武汉的一对00后双胞胎。姐姐徐佳宝的岗位在新品发布厅，“职责是维护现场秩序以及防疫安全。”而妹妹的岗位在洽谈会客厅，“我的岗位是确保VIP客户的休息和洽谈正常进行。”

今年疫情暴发，无数逆行者的身影是一道光，照亮了武汉的冬夜，更照进她们的心间。她们想把这份温暖传递下去，“进博会于我们，是温暖，是成长！”

从崭露头角到逐渐成为主力军，代表国家服务世界，年轻的“小叶子”们用实际行动回答，什么是中国青年一代的奉献、责任以及担当。

（图片均由上海团市委提供）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)