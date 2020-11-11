 直播带货后，下一个零售风口在哪儿？

直播带货实际上就是现场有效地展示商品，从而说服客户现场下单的一个过程。我们有了商业社会，就有了直播带货。直播带货为什么这么火？它成功的关键在哪里？环球人物联合中欧国际工商学院推出系列节目，本期跟着市场营销学教授王高，展望下一个零售风口！

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