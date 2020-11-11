内忧叠外患 加多宝急上市

加多宝正在加速进入资本市场。11月9日，加多宝官方发布消息称，目前加多宝引资及上市工作正有序推进。2018年，加多宝明确表示出了上市计划，并提出“三年内实现上市”的目标。在解决与中粮包装以及王老吉之间部分纠纷后，加多宝开始推动上市计划，但随着凉茶市场逐渐进入平缓期，而加多宝自身又面临拖欠工资、成本高企等多重忧患，上市或许就是所有解决问题的钥匙。

再提上市

11月9日，加多宝官方发布消息称，目前加多宝引资及上市工作正有序推进。中金公司管理委员会成员、中金财富副总裁吴波一行已到加多宝考察交流。座谈会上，吴波对中金的发展历程、IPO业务进行了介绍。吴波表示，“希望凭借自身专业的金融服务，为加多宝提供全方位的资本市场服务”。

值得一提的是，中金公司曾担任农夫山泉上市工作的牵头联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。据悉，2020年9月8日，农夫山泉正式在香港联交所主板挂牌上市，农夫山泉赴港IPO定价为21.5港元/股，市值超2100亿港元。

农夫山泉上市是香港市场有史以来发行市值最大的内地消费品企业IPO项目，因此，中金公司在业界树立了为龙头消费企业服务的口碑。不过，在香颂资本董事沈萌看来，中金公司虽然是农夫山泉的保荐人，但是加多宝和农夫山泉相差太多。中金公司考察加多宝可能有很多原因，也包括可能或不可能上市的判断，而且中金公司的考察是其主动提出，还是加多宝主动邀请，这并不清楚。

事实上，加多宝早已有上市计划。2018年3月，加多宝总裁李春林曾表示，未来加多宝的战略目标为三年内实现公司成功上市。

沈萌认为，加多宝如果不能引入重要的投资者，那么所谓上市就是一句空话，没有新融资的情况下，加多宝已经自身难保。

关于中金公司考察交流之后，加多宝引资及上市工作是否有进一步的进展？北京商报记者致电加多宝，但截至发稿电话未接通。

纠纷缠身

距离加多宝三年内上市目标仅剩一年，而一直牵绊加多宝的是接二连三的纠纷。

从商标纠纷到包装纠纷，再到广告语纠纷，加多宝与王老吉打得火热。目前，包装纠纷和广告纠纷均落定，而商标纠纷仍悬而未决。

在广告语纠纷上，加多宝和王老吉前后纠缠了近七年。2013年，“怕上火喝×××”系列广告语之争开始，广药集团和广州王老吉大健康联合发起诉讼，诉加多宝使用“怕上火喝加多宝”的广告语侵犯了王老吉利益。从2015年12月一审被判王老吉大健康公司、广药集团经济损失500万元，到二审撤销一审判决，再到2020年6月，最高法裁判书认定，加多宝可以继续使用“怕上火喝×××”系列广告语。王老吉与加多宝的广告语之争才落下帷幕。

在包装纠纷上，加多宝和王老吉打了个平手。2017年8月，最高人民法院宣判，双方可在不损害他人合法利益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。

虽然迈过了广告语和包装的坎，但王老吉和加多宝悬而未决的商标纠纷仍是加多宝上市进程中最大的拦路虎。2014年，广药集团向广东省高院提起民事诉讼，要求判令加多宝赔偿2010年5月至2012年5月期间侵犯王老吉商标权给王老吉带来的经济损失共计10亿元，此后又将赔偿增加至29亿元。根据一审判决，加多宝方面共需赔偿广药集团经济损失和合理维权费用共计14.4亿元。

不过，2019年7月，加多宝集团公告称，根据最高人民法院裁定书认定，撤销广东省高级人民法院（2014）粤高法民三初字第1号民事判决，本案发回广东省高级人民法院重审。历时五年，案件却重回原点，至今仍未有最终裁决。

在食品产业分析师朱丹蓬看来，在加多宝和王老吉漫长的纠纷后，整个中国的凉茶行业进入了平缓期。以目前加多宝整体的势能来看，其短时间内实现上市的可能性并不高。当下，加多宝的业绩、渠道、团队信息以及整体的盈利能力还不行，加多宝应该做的是“养伤”。

内忧待解

随着外部纷争纷纷落下帷幕，加多宝内部也亟待调整。一位曾在加多宝工作过的人士向北京商报记者透露：“加多宝员工离职率高，老员工都走了，跳槽去了王老吉。而王老吉也会从加多宝挖人。”

据报道，加多宝曾遭遇员工集体罢工讨要薪水、工厂停产、经销商收不到货等问题。2018年7月，加多宝杭州工厂的员工罢工，起因是加多宝拖欠工资，同年9月，加多宝杭州工厂被迫停产。也正是在这一年，曾有经销商向媒体表示，已经有两个多月没有进到加多宝了。

随着杭州工厂复工，加多宝对内部管理进行了调整。不仅裁撤了多个部门，实现开源节流，还梳理了供应商。据介绍，在供应链层面，加多宝降低了10%的运营成本。今年9月，加多宝方面表示，加多宝将在钱塘新区现有瓶装凉茶生产线基础上，追加2亿元投资注塑生产线、罐装生产线，总投资将达6亿元。

无论是对外解决纷争，还是对内调整梳理，加多宝都是在为上市铺路。作为加多宝重要的合作方，中粮包装董事长张新曾表示，加多宝必须要走重组上市的路子，这与中粮包装最初设立的战略方向是一致的，未来在加多宝上市过程中，中粮包装将是一个重要参与者。

但在沈萌看来，加多宝在和王老吉的竞争中长期处于劣势，也难见翻身的可能，加上自身资金链有很大问题，此前和中粮包装也是不欢而散，加多宝上市还需要时间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)