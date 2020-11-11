证监会划出上市公司质量监管六重点

北京商报讯（记者 董亮 马换换）11月10日晚间，证监会发文称，当日召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（以下简称《意见》）动员部署会，对系统扎实推动提高上市公司质量工作进行深入动员、全面部署，具体包括畅通“出口关”、持续压降上市公司股票质押风险等六大要点。

《意见》要求，以上市公司治理专项行动为抓手，不断提升上市公司治理水平。转变监管理念，坚持信息披露监管与公司治理监管“双轮驱动”。全面启动上市公司治理专项行动，督促公司自查、整改，完善公司治理规则体系，强化公司治理底线要求，健全公司治理长效机制。结合落实国企改革三年行动方案，推动国有控股上市公司提高质量。

把好“入口关”，为市场引入源头活水。深刻理解注册制改革的初心和使命，从源头上提升上市公司质量。沪深交易所要关口前移，坚守板块定位，在上市推广、审核等各环节，承担起监管责任。会机关要加快职能转变，重点做好规则制定、统筹协调、审核监督、发行监管等工作。派出机构要发挥属地优势，严格监管要求，做好辅导验收和现场检查。

畅通“出口关”，抓好退市制度改革落地实施。贯彻落实关于退市制度改革的部署和《意见》要求，严格退市监管，完善退市标准，简化退市程序。交易所要切实承担主体责任，各派出机构与地方政府加强协作，坚决打击各类恶意规避退市行为，严肃处置通过煽动缠访闹访等方式对抗监管的行为。拓宽多元化退出渠道，充分调动相关方面和地方积极性，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。

同时，要坚持分类处置，依法查处资金占用和违规担保。按照《意见》提出的“分类处置”原则，上市公司给时间，督促真整改。各派出机构要积极争取地方政府及相关部门的支持，共同推进辖区上市公司限期整改工作。限期未完成整改或新发生占用担保的，依法严厉查处。

坚持久久为功，持续压降上市公司股票质押风险。股票质押风险化解已经取得阶段性成效，但后续处置仍具有艰巨性、长期性、复杂性和反复性。继续坚持控增量、化存量的原则，协调推动场内外市场一致性监管，打好质押风险化解攻坚战的“下半场”。

落实“零容忍”要求，从严打击违法违规行为。深入贯彻国务院金融委要求，围绕健全证券执法司法体制机制、严厉查处大案要案、健全民事赔偿制度等任务，加强与相关部委的沟通协调，细化工作举措，抓紧落实落地。

牛牛金融研究总监刘迪寰在接受北京商报记者采访时表示，提高上市公司质量是资本市场高质量发展的内在需要，是资本市场全面深化改革的重中之重，有利于形成资本市场新发展格局。

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