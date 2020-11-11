日内暴跌100美元 金价再坐过山车

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）随着首个新冠疫苗后期试验成功的消息传出，黄金遭遇“黑色星期一”，11月9日美盘时段伦敦金现货黄金暴跌，一度跌逾100美元，盘中最低创9月28日以来新低至1850美元/盎司，日内跌幅逾4%。11月10日，伦敦金现货黄金震荡走高，日内最高触及1890.32美元/盎司，截至北京商报记者15时30分发稿报1886.67美元/盎司，日内涨幅1.3%。

国内期货市场上，11月10日，黄金AU2012在夜盘时间段跌落400元/克关口后延续低迷走势，截至当日收盘报396.54元/克，日内跌幅3.1%。

沪深股市方面，11月10日，Wind贵金属指数13只个股中仅*ST金贵上涨0.85%，其余个股集体下跌，其中赤峰黄金、银泰黄金、紫金矿业跌幅超过5%。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英指出，此次黄金暴跌源于外界事件带来的价格调控，市场人士预期全球疫情有望得到基本控制，在此背景下，全球经济基本面会进一步稳定，并且在量化宽松的货币政策下未来会有更高增长。市场避险情绪快速消退，黄金避险功能短期衰减，导致黄金价格出现了大幅度的下跌。

据悉，当地时间11月9日，美国企业辉瑞制药宣布，与德国生物科技公司BioNTech共同开发的新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。

光大银行金融市场分析师周茂华进一步指出，近日黄金暴跌主要是投资者避险需求下降，美元实际利率上升。近期影响市场情绪最大的事件就是美国大选不确定性下降，叠加疫苗研发取得进展，市场对经济强劲预期乐观，风险偏好升温，传统黄金、美债等避险资产短期遭到抛售。

而在本次调整后，花旗预计黄金很可能会在短期内跌至1775-1825美元/盎司，这也引起了市场的关注。

对此，在周茂华看来，短期黄金价格中枢下移，但预计在1800美元附近获支撑。尽管美国大选不确定降低，疫苗研发取得进展，投资者对全球经济复苏前景预期更趋乐观，但全球疫情拐点远未到来，美联储继续实施开放式资产购买，美联储资产负债表仍在扩张，导致实际利率上升较为缓慢，目前全球负利率债券资产规模仍大；以及接下来全球仍面临不少风险或不确定性事件。综合判断短期黄金市场仍呈现宽幅震荡格局，中枢有望延续8月以来缓步下降走势。

而从长期来看，关于黄金后市走势，王红英表示，近期黄金的暴跌并不影响中长期价格的上涨，短期受到疫情影响产生的下跌在近两日的技术性回调后，下跌的空间并不是很大，相反在未来美国民主党总统候选人拜登的上台将继续推动财政刺激计划，长期来看包括黄金在内的大类资产在量化宽松的背景下，价格上升仍然是一个中长期的趋势。

就当前的交易策略来看，金价下跌是否为投资者创造了买入的机会？周茂华认为，短期看，经济复苏乐观预期与风险偏好略占上风，投资者需要警惕黄金波动风险。在交易策略上，王红英指出，目前黄金受到利空因素压制出现比较快速下跌的情况，这种价格下跌会使得之前黄金的部分多头止损盘被打出，短期之内存在连环下跌的技术性走势，不建议在短时间之内买入黄金，等利空消息对价格影响到一定程度，市场价格稳定，底部持仓规模增加时，再逢低买进，同时做好一定止损，整体资金规模不要太大，另外这种买入也要有一个中长期持有的思想。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)