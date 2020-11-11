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疫苗遇上刺激计划 日本经济要翻身？

杨月涵

2020年11月11日07:56  来源：北京商报
 

　　受益于辉瑞疫苗的进展，一夜之间，全球股市一片狂欢，连带着的日经225指数也在周二狂奔上了25000点，并创下了29年来的新高。对于部分地区日增确诊又创下新高的日本而言，疫苗无异于救命稻草。而在股市之外，新的刺激计划也已经提上日程，这似乎让深陷泥沼的日本经济看到了曙光。只是曙光归曙光，日本这场经济的翻身仗到底怎么打，可能还得“走着瞧”。

　　突破25000点大关

　　自打拜登击败特朗普，顺利当选下一任美国总统之后，整个股市都仿佛松了一口气，纷纷上涨“喜迎”拜登。紧接着，辉瑞便再向全球股市送上了一份大礼，三期疫苗有效性超90%的消息更是让股市沸腾，毕竟当下多国第二波疫情愈演愈烈，辉瑞的消息无异于雪中送炭。

　　受益于多方利好消息，当地时间周一，美股三大股指集体高开，盘中均创历史新高，虽然疫情导致市场降温，但最终道指仍收涨近3%，创下6月5日以来最大单日涨幅，标普500涨逾1%，纳指则跌超1%。在这之前，英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数集体大涨，并创下7个多月来单日涨幅新高。

　　10日早间的亚太市场也延续了隔夜的美股涨势。日韩股市高开，日经225指数开盘就上涨近1%，达到25087.3点，自1991年以来首次突破25000点大关，随后一度涨近2%至25293.5点，而这也是日经225指数自11月2日以来连续第6个交易日上涨，期间涨幅达到9.4%。不过随后该指数转跌，截至10日收盘报24905.59点，涨幅0.26%。

　　在中国现代国际关系研究院研究员刘军红看来，日本股市的大涨还是因为美国的选举情况以及疫苗的进展。在美国大选方面，拜登的胜出意味着亚洲市场的部分不确定因素随之消除，贸易紧张局势也有所缓解，区域经济可能加速复苏。事实上，自上周以来，市场便一直预测拜登将会获胜，也因此带动股市节节高升，其中的日本股市上涨便已有所显现。

　　前海开源首席经济学家杨德龙也分析称，拜登一旦成功上台，对于全球贸易的恢复、经济的复苏都是有利的，对于控制疫情也是一个好消息。一旦疫情控制住，全球经济面也会出现回升。

　　疫苗带来的利好更不必多说，特别是在美欧疫情反弹猛烈，日本疫情也有扩散趋势的当下。据日本共同社报道，北海道以及札幌、旭川9日宣布，新增新冠感染人数达到创新高的200人，另有1人死亡。整个北海道的感染人数自10月以后也显著增加。11月5日以来，已连续4天通报新增感染人数超过100人。鉴于感染人数激增，北海道政府7日便把警戒级别从2级上调至3级。

　　期待刺激计划

　　日本对疫苗的需求是显而易见的。10日，日本经济新闻报道称，关于辉瑞开发的新冠病毒疫苗面向日本的供货，该公司的日本法人称，如果在日本获得了基于临床试验的许可，将在2021年1-6月向日本供应1.2亿剂疫苗。据悉，辉瑞公司已经与日本政府达成了协议。

　　对眼下的日本来说，疫苗可能只是需要解决的麻烦之一，好在这一点已经看到了些许希望，而另一点就在于经济的恢复，而这可能也是同样棘手的问题。上个月末，路透社便已提到，日本首相菅义伟即将宣布新一轮应对新冠疫情经济冲击的刺激计划。

　　根据消息人士的说法，新刺激计划可能延续对企业的补贴，以帮助企业缓解资金压力、避免裁员，还可能继续为国内旅游提供折扣直至明年1月，以促进国内游，帮助旅游业渡过难关。据了解，日本今年已经两次出台应对疫情的经济刺激计划，资金合计大约22万亿日元。

　　10月29日，日本央行发布的经济展望报告宣布，2020财年（截至2021年3月）日本实际经济增长预期为-5.5%，此前，日本央行预计的这一数据为-4.7%。当天，日本央行行长黑田东彦便表示，日本经济恢复将是缓慢的过程。央行将密切关注新冠疫情对经济的影响，如果有必要，将继续推出进一步宽松措施。

　　二季度按年率计算27.8%的GDP环比降幅让日本后怕，相比起来，2008年全球金融危机刚结束，日本2009年一季度的GDP年化增长率也不过是-17.8%，而27.8%的降幅更是成为日本自1955年有记录以来的最差单季表现。

　　如今美欧疫情再起，日本国内疫情也有扩散趋势，这些都让新的经济刺激计划成为外界期待的关键所在。路透社的报道曾提到，日本消费和资本开支的持续低迷抵消了进出口的复苏，经济复苏总体“脆弱”，政府承受压力，需要增加财政和货币支持。

　　把钱用在刀刃上

　　新刺激计划箭在弦上，但数额可能不会有想象中的那么大。此前，一些执政党议员表示，新刺激计划应不会超过此前两轮总计2.2万亿日元的规模，他们给出的理由是要避免财政悬崖的情况进一步恶化。据了解，在菅义伟接手日本首相一职前，日本政府已将财政悬崖出现的时间推迟3个月至今年底。目前日本政府债务占GDP百分比超200%。

　　但不管怎样，经济复苏仍是日本的重任。值得注意的是，日本央行在经济展望报告中，将2021财年日本经济增长预期从此前的3.3%上调至3.6%。在10月最新评估中，财务省出台的报告也给予了日本各地区经济“正出现复苏迹象”的评定。而在7月的评定中，还是“经济形势停止恶化”或者“部分地区出现复苏”。

　　刘军红分析称，随着日本最近对美国出口的转正，日本总体对外出口开始向上走，前几个月的重点是对中国出口大幅增长，相当于对中国的出口托着日本经济没有沉下去，但不能说日本经济开始恢复，距离其恢复其实还差很多。目前就要看改革能否继续推动，另外要看能否有效应对疫情，目前日本政府已经向辉瑞订货，疫苗到位配合着改革和疫情应对，两方面同时发力就可能会形成比较有力的力量。

　　但在经济方面，菅义伟的关注点可能不止在财政。刘军红认为，安倍在台上的时候，钱已经出的差不多了，菅义伟本身以改革为主，应该会把钱用在刀刃上，比如将所有的精力和突破口都放在数字经济上。对日本来说，这属于兴一利不如除一弊，把阻碍经济发展和民间活力的东西除掉，数字社会、数字经济、数字贸易才是重点。

　　本月初发布的2020年度《经济财政白皮书》中也提到，有必要在日本社会普及数字技术。白皮书总结称，若要振兴遭受重创的日本经济，需要克服人才短缺等问题，让数字技术在日本社会得以普及。日本经济再生担当大臣西村康稔也指出，希望民众充分理解日本经济所面临的各种问题，并称今后将持续推动日本经济实现变革。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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