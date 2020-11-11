关税落地 美欧贸易摩擦升级

时隔一年，欧盟终于开启了对美国的关税“报复”。当地时间9日，欧盟委员会宣布，将对不超过39.9亿美元的美国输欧产品加征关税，该措施将从10日起生效。欧盟委员会当天发布公告称，由于美国违规补贴波音公司，欧盟将对自美国进口的飞机和零部件加征15%的关税，对一系列农产品和工业品加征25%的关税。公告说，该措施的力度与美国对欧盟的惩罚措施相称，使双方处于平等地位。

欧盟委员会执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯表示，欧盟愿意解决航空补贴争端，但由于美国方面没有相向而行，欧盟只能实施反制措施。“美国已依据世界贸易组织涉及空客的裁决对欧盟产品加征关税。如今，世贸组织涉及波音的裁决允许我们对美方加征关税，这是我们正在做的事。”东布罗夫斯基斯在欧盟成员国贸易部长视频会议前如此说道。

据法新社看到的一份欧盟拟定的清单，征税对象包括美国制造的飞机、拖拉机、红薯、花生、冷冻橙汁、烟草、番茄酱和三文鱼。

美欧航空补贴争端始于2004年，至今已持续16年。去年10月，世贸组织裁定欧盟违规补贴空客，授权美国每年可对价值75亿美元的欧盟商品加征惩罚性关税，随后，美国开始对来自欧盟的空客飞机以及葡萄酒、奶酪等产品加征关税。

今年10月26日，世贸组织又裁定，欧盟每年可对美国征收40亿美元的惩罚性关税，以报复美国对波音的非法补贴。欧盟随后寻求与美国进行谈判，提出“一旦欧盟同意取消惩罚性关税、美国也立即停止对空客的惩罚性关税”，但美国并没有同意欧盟的谈判要求。

此前，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽曾提到，欧盟只要出手加征关税，“会迫使美方回应”。美方称，世贸组织仲裁所涉美国华盛顿州对波音的减税优惠已取消，欧盟寻求加征关税“缺乏法律依据”。但欧盟认为，美国先前在欧盟作类似让步后仍维持对空客A380客机加征关税。世贸组织认定，美方取消的减税优惠不足以阻止欧盟获加征关税授权。

不过，东布罗夫斯基斯也没有关上欧美谈判大门。“当然，我们对谈判解决持开放态度，”他说，“正如我们在多个场合声明的那样，一旦美方暂停或取消他们加征的关税，我们准备采取相同举措。”此外，东布罗夫斯基斯也提到，双方应迅速解决争端，取消互加关税对双方都有利，尤其是在新冠疫情对经济造成严重破坏的情况下。

自美国总统特朗普上任以来，美国政府就在“美国优先”的理念下大行贸易保护主义，也给美欧关系蒙上阴影。而波音和空客的补贴大战只是美欧的矛盾之一，“数字税”也是当下美欧激烈交锋的另一个问题。

上个月，法国财政部长勒梅尔还表示，如果经合组织（OECD）改写国际税收规则的全球谈判失败，欧盟应该继续推进数字税收计划。勒梅尔说，美国财政部长史蒂文·姆努钦反对OECD关于数字税收的提议，该提议意在阻止谷歌、Facebook和亚马逊等美国科技巨头将利润合法地转移到爱尔兰等低税率国家。当时，他便提到，11月3日美国大选后华盛顿政权的改变并不一定会导致美国立场发生变化，尽管新政府可能在贸易报复方面不太积极。

在法国参议院于2019年7月批准了向跨国互联网企业征收3％的数字服务税法规后，美国当月便宣布对法国征收“数字税”的行为发起“301调查”。随后，美欧围绕“数字税”的争论一直没有停止。直至今年初，美欧终于一致同意就相关分歧展开谈判，但即便如此，美国财长姆努钦针对“数字税”的表态也十分强硬：“如果有人想随心所欲地向美方数字企业收税，我们也会考虑随心所欲地向他们的汽车企业征税。”

今年6月17日，美国财政部发言人称美国政府已向多国发函，提议暂停在OECD框架下就统一征收跨国企业数字税方案的谈判，理由是世界各国政府目前正集中应对新冠疫情和安全重启本国经济。同日，莱特希泽也在国会众议院筹款委员会听证会上说，由于美方和欧洲联盟就数字税的谈判没有进展，财政部长已决定不再参与谈判。彼时，勒梅尔便表示，如果美国不重返谈判桌，法国今年就会向数字巨头征税。勒梅尔同时批评美国不断威胁制裁欧洲国家的相关言论。

北京商报综合报道

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)