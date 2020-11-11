10月全国CPI涨幅再创新低 猪肉价格19个月来同比首降

本报讯（记者 赵语涵）继今年9月全国居民消费价格（CPI）首次进入“1时代”后，10月全国CPI涨幅再创新低，同比仅上涨0.5%，显示出疫情和南方洪涝灾害逐步受控后，物价持续保持稳定。值得一提的是，备受居民关注的猪肉价格持续下降，环比下降达7%，同比价格为近19个月首次下降。
昨天，国家统计局发布居民消费价格月度报告。2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%。从年初的CPI涨幅“破5”，到逐步回落到0.5%，国家统计局城市司高级统计师董莉娟认为，10月份CPI涨幅能够创今年新低，表明各地区各部门继续做好保供稳价工作，市场供求总体稳定。
从同比看，CPI涨幅比上月回落1.2个百分点。董莉娟分析，同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。食品中，猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%；鲜菜、牛肉和羊肉价格分别上涨16.7%、7.0%和3.6%；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降18.3%、13.2%和6.5%。
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