“妖股”暴风告别A股

本报讯（记者 曹政）昨天，“妖股”暴风集团正式告别A股。暴风集团于2020年8月28日收到深圳证券交易所《关于暴风集团股份有限公司股票终止上市的决定》，从2020年9月21日进入退市整理期交易。

暴风是的的确确的“妖股”。时间回到5年前。暴风登陆创业板时，40个交易日内创下37个涨停板的A股纪录。上市两个月就达到327.01元的股价最高点，当时市值最高超400亿元。5年后，暴风在退市前夜报0.28元/股，市值仅剩9226.69万元。5年暴跌99.8%，被媒体直呼“史上最惨”。

十几年前，“暴风影音”无人不知。此后暴风的扩张步伐越来越快，但很快遭遇资金链断裂、增发失败、海外并购失利，从此低迷。最近一年多来，暴风一直处在风暴之中。回看公告，几乎全是负面消息，比如收到证监会调查通知、深交所纪律处分事先告知书、创业板关注函等。但最震撼的还是公司法定代表人冯鑫被提起公诉。

由于暴风在法定披露期限届满后两个月未披露2019年年度报告，股票自2020年7月8日起被暂停上市。在股票被暂停上市后的一个月内也未能披露2019年年度报告，触及深圳证券交易所规定的股票终止上市情形。

据悉，暴风终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内或将进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

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