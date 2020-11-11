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购物族迎来不眠夜 “双11”催热全球供应链

孙奇茹

2020年11月11日08:00  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 孙奇茹）“双11”不断刷新纪录。今天零点3分57秒，2020年天猫“双11”达到了订单创建峰值，一秒钟下单58.3万笔。加满购物车、“抄作业”、等待零点到来……作为历年“双11”的正式日期，不少购物族又迎来了一个不眠夜。

　　消费者熬夜摩拳擦掌，商家更是劲头十足。为了迎接11月11日，北京大董烤鸭店烤了10000只鸭子、苏州松鹤楼手工剥了10000斤虾仁，俄罗斯牛肉坐着火车再换货轮赶来了，蔻依、万国、巴黎世家等奢侈品牌全球调货。记者从阿里获悉，11月11日全天，超过25万个品牌、500万商家带着1600万款商品集体打折，为史上最多。其中，全球调货100万款热销商品，消费者不用担心第一波没有买到，另外还有300万款是与第一波完全不同、最新加入优惠的商品。

　　今年“双11”第一天，菜百天猫官方旗舰店涌入的消费者比去年“双11”当天增长了111%，成交额比预期超了80%。仅“抢先购”销售期，天猫上老字号做直播的场次就同比增长了200%，带来成交额大幅提升。

　　“以前我们的消费者主要在北京地区，上天猫后，60%的消费者来自全国各地，而且年轻人也更爱来网上逛，90后占比已经超过36%。”菜百电商公司副总经理周楠兴奋地说。

　　尽管中华老字号平均年龄超过了140岁，但借助电商平台，它们的玩法也极具创新。今年，有300多个老字号为11月11日集体上架新品，让消费者的购物车有更多新选择。

　　中国的“双11”，让全球供应链都动起来了。

　　为了赶制“双11”的订单，以色列美妆设备工厂4个月不放假，流水线24小时不停工。日本品牌雅萌也取消了欧美订单，直供中国。兰蔻今年为天猫特设“补给专线”，将货品从法国空运入华，保证充足供应。尽管法国护肤品牌Fresh已经将全球9成以上货品调往中国，但一款经典面霜仍然卖断货，品牌方只好向总部紧急“求援”。

　　“世界增长看中国”已经成为很多海外品牌的共识，他们纷纷全力备战、不惜出动各种运力跨境调货，准备在11月11日当天，给消费者带来“仅此一天”的优惠。

　　调研显示，80%的商家表示基于今年“双11”第一波售卖期间的表现，对第二波爆发有更强的信心。

　　北京在“双11”期间也展现了强大的消费活力。京东大数据显示，2020年京东“11.11”期间，北京在全国城市购买力排名中位居第1，成交额同比增长28.63%。从销量来看，北京最热销的产品为手机通讯、电脑办公、家用电器、数码、食品饮料，购物向线上转移明显。从区域划分来看，北京购买力最强的城区为：朝阳、海淀、丰台、昌平和大兴区；购买力最强的乡镇为：梨园镇、永顺镇、长阳镇。而从下单金额来看，北京的黑马城区为密云。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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