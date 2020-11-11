进博会累计意向成交726.2亿美元

原标题：进博会经贸合作成果再创新高

“虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。”在10日的第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）闭幕新闻通气会上，中国国际进口博览局副局长孙成海说。

据介绍，这一成绩高于首届的578.3亿美元，也高于第二届的711.3亿美元，实现了“越办越好”的目标。分析认为，在全球经贸面临严峻挑战情况下，进博会成交逆势增长更为不易，进一步彰显中国市场的巨大机遇。

成绩单上亮点纷呈。本届进博会展示新产品、新技术、新服务411项，世界500强及行业龙头企业连续参展比例近80%，布展水平进一步提升，特装比例达到94%。

大型贸易投资对接会通过线下线上结合方式，为674家参展商、1351家采购商提供专业服务，达成合作意向861项；举办10场投资推介会，意大利对外贸易委员会以及四川、贵州、浙江等地方政府和企业开展投资推介。

六大展区各具特色，各有突破：食品及农产品展区参展企业数量最多，有来自93个国家的1264家企业参展。汽车展区世界前七大整车集团悉数到场，展区内500强和行业龙头企业参展面积超过90%。技术装备展区突出展示自动化、智能制造、工业数字化、能源、整体解决方案等内容，引领行业创新趋势。消费品展区展览面积超过9万平方米，成为本届进博会面积最大的展区。服务贸易展区汇集金融、物流、咨询、检验检测、文化旅游等五大板块全球顶尖企业，全力打造智慧服务赋能全产业链。医疗器械及医药保健展区新产品新技术首发数量最多，总数超过120件，制药行业排名前10和医疗器械行业排名前14的企业全部参展。首次设立的公共卫生防疫专区集约化展示国际先进公共卫生防疫产品、技术和服务，企业报名踊跃，面积多次扩容。

6天展期内，多个国家和地区的参展企业携大批新产品、新技术、新服务首发首展，举办101场配套活动，近40万名专业观众注册报名。另外，多个部委继续推出税收优惠、通关便利、市场准入等支持政策，为展客商带来更多实惠。

更大的利好还将加速释放。在进博会开幕式上，我国宣布，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元，并推出系列开放举措。这也进一步加大了进博会的磁吸力，并直接促成更多企业积极报名第四届进博会。孙成海介绍，截至目前，已有数百家企业报名、签约参展第四届进博会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)