多数字人民币落地场景浮出 电子支付格局或生变

随着更多测试内容曝光，数字人民币的未来落地场景逐渐清晰。深圳数字人民币红包试点在一周之内实现交易金额876.4万元，整体而言，数字人民币全国共落地试点场景已超过6700个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域，交易金额超11亿元。与此同时，中国人民银行数字货币研究所已与滴滴出行、京东数科等企业达成战略合作，数字人民币更多线上支付场景充满想象空间。

接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，数字人民币在隐私保护、安全性、信用基础等方面更胜一筹，将为目前的电子支付系统提供更多冗余性，也有望打破现有支付壁垒，渐进式地重构电子支付格局。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提及“稳妥推进数字货币研发”。《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》规定，人民币包括实物形式和数字形式，这为发行数字货币提供了法律依据。按照官方口径，目前数字人民币推出无时间表，但数字人民币支付体系在双层运营、M0替代、可控匿名等前提下，已基本完成系统设计，标准制定、功能研发、联调测试等工作也在开展，并先行在深圳、苏州、雄安、成都等城市以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。

从目前已曝光的信息来看，数字人民币试点主要落地于小额、高频零售支付场景。以深圳市政府近期联合人民银行开展的数字人民币红包试点为例，红包可在已完成数字人民币系统改造的3389家商户使用，这些商户涵盖餐饮、超市、加油站、地铁交通、百货公司等多个领域。根据中国人民银行副行长范一飞此前在公开场合披露的信息，截至2020年8月底，数字人民币全国共落地试点场景6700多个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域；累计开立个人钱包11.33万个、对公钱包8859个，交易笔数312多万笔，交易金额超过11亿元，支持条码支付、刷脸支付和碰一碰等多元支付方式。

数字人民币未来的应用场景也具备更多想象空间。中国人民银行数字货币研究所日前与京东数科正式达成战略合作，将结合京东集团现有场景，共同促进数字人民币的移动应用功能创新及线上、线下场景的落地应用，推进数字人民币钱包生态建设。人民银行数字货币研究所也与滴滴出行正式达成战略合作协议，共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。近日，华为也表示，HUAWEI Mate 40系列手机按照人民银行数字货币研究所的统一标准，支持“数字人民币硬件钱包”功能，数字人民币试点地区白名单用户可以使用这一功能。（下转第二版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)