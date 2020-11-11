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猪肉价格首次转降 CPI涨幅再创年内新低

2020年11月11日08:03  来源：经济参考报
 

　　随着猪肉价格连续上涨19个月后首次转降，10月CPI涨幅也创下年内新低。国家统计局10日发布了10月全国CPI（居民消费价格指数）数据。从环比看，CPI下降0.3%；从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比9月回落1.2个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。

　　其中，食品价格上涨2.2%，涨幅比9月回落5.7个百分点，影响CPI上涨约0.49个百分点。食品中，鲜菜、牛肉和羊肉价格分别上涨16.7%、7.0%和3.6%，涨幅分别回落0.5、2.0和1.8个百分点；猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅分别扩大0.6、4.1和1.8个百分点。

　　非食品价格持平。其中，医疗保健价格上涨1.5%；教育文化和娱乐价格上涨1.1%；交通和通信价格下降3.9%，其中汽油和柴油价格分别下降17.4%和19.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅与9月相同。

　　东方金诚首席宏观分析师王青指出，10月猪肉价格走低，同比涨幅骤降，是带动食品CPI和整体CPI同比大幅收窄的主要原因。展望未来，王青指出，11月猪肉价格初现企稳迹象，加之上年同期价格基数短暂下行，预计猪肉价格同比涨幅下跌势头将显著缓解，不过短期内非食品价格仍难以出现明显上行走势，预计11月CPI有望保持在当前的较低水平。

　　中国民生银行首席研究员温彬表示，10月CPI同比增速超预期回落，创下2009年11月以来的新低。据测算，CPI0.5%的同比涨幅中，翘尾因素影响约0.4个百分点，新涨价因素影响约0.1个百分点。综合来看，前10个月CPI累计同比上涨3%，已经回落到3.5%的年度控制目标之内。下一阶段，随着去年同期CPI基数继续走高，猪肉等食品供给持续修复，供求有望保持平衡，CPI中枢将继续回落。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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