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信披违规收警示函 广州浪奇财务“黑洞”持续发酵

2020年11月11日08:05  来源：经济参考报
 

　　围绕广州浪奇的财务“黑洞”仍在持续发酵。因存在信息披露违规行为，广东证监局9日对广州浪奇及其高管层采取出具警示函措施。目前，公司共28个银行账户被冻结，累计被冻结的资金余额约8059.87万元。自事件发生至今，公司市值缩水约12亿元。

　　警示函显示，广州浪奇早在2020年3月、8月、9月就出现部分商业承兑汇票、应付保理款逾期的情形，截至9月24日，债务逾期合计10笔，金额3.95亿元。但是，直到9月25日，广州浪奇才披露债务逾期情况。

　　而据广州浪奇自查统计显示，截至2020年9月30日，公司贸易业务应收账款账面余额为30.66亿元，其中逾期金额高达26.35亿元；贸易业务预付账款账面余额为16.42亿元，账龄超过90天的金额为9.61亿元。

　　此外，公司未来或面临更大规模坏账压力。公司近日表示，目前已对部分客户采取诉讼方式进行追偿，如前述逾期应收账款、预付账款长期不能收回或无法取得追偿，公司可能在2020年度或未来会计期间继续计提较大金额的坏账准备。

　　另一方面，广州浪奇早在5月、8月的盘点中就发现了存货账实不符问题。警示函指出，广州浪奇在知悉辉丰公司回函否认与公司签订过存储合同、确认辉丰仓没有公司存储货物，鸿燊公司法定代表人否认保管、运输过公司货物，相关存货存在重大风险的情况下，没有及时履行信息披露义务，充分揭示相关风险。直至9月28日，广州浪奇才披露5.72亿元的账面价值存货“不翼而飞”。10月底，广州浪奇又继续披露其他仓库出现账实不符的情形，涉事仓库数量由2个增至6个，存货账实不符金额增至8.67亿元。

　　专家表示，广州浪奇或涉嫌虚列存货、虚假贸易、信披失实等问题。“目前阶段，广州浪奇的情况属于信息披露违规行为，不排除被证监会立案乃至处罚，如果后期违法行为被认定并作出处罚，公司可能面临退市风险，投资者可提起索赔诉讼。”上海汉联律师事务所合伙人宋一欣表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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