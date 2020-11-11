振德转债启动强制赎回 机构提示高溢价转债风险

11月10日，在前夜公布强制赎回消息后，振德转债开盘走跌，午盘跌幅已达9.77%。当日收报461.85元，全天跌幅达11.63%。可转债整体也小幅回落，中证转债指数收盘小幅下跌0.35%。截至目前，已有超40只可转债触发提前赎回条款，金牌橱柜、科森科技等于近日相继发布关于提前赎回的提示性公告。

此前，可转债市场迎来多起强制赎回。11月9日晚间，振德医疗公告称，公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。此前的11月3日，振德医疗也就转债的提前赎回风险进行了提示性公告。

就在几日前，万里转债同样出现了强制赎回。11月2日晚间，万里马公告称，公司股票收盘价格已触发可转债赎回条款。董事会同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.21元/张）赎回在赎回登记日（2020年11月30日）登记在册的全部“万里转债”。

11月3日，拓邦股份公告同样显示，公司董事会审议通过了《关于提前赎回“拓邦转债”的议案》，表示将提前赎回“拓邦转债”。

据了解，强制赎回条款会促使可转债持有人在期限内转股，如此他们就变成股东，上市公司便不必还债和支付剩余期限的利息。而对持有人来说，如果没在强制赎回规定的期限内交易或转股，则会遭受较大投资损失，即赎回价与当时的转债价格的差额。

同花顺数据显示，万里转债11月2日的收盘价为232元，依照公司公布的100.21元/张的赎回价格，投资者将会亏损逾50%。而振德转债11月9日收盘价已达522.62元，以此计算投资者亏损或将超过80%。受此影响，强赎消息公布后，11月10日开盘，振德转债直线下跌，收跌461.85元，跌幅达11.63%。

值得注意的是，除振德转债、万里转债外，目前已有超40只可转债触发提前赎回条款，理论上都有提前赎回的风险。而金牌橱柜、科森科技等也于近日相继发布关于提前赎回的提示性公告。

不过，业内人士也同时指出，可转债的强制赎回通常会对公司的现金流造成一定压力，触发提前赎回机制并不代表公司一定会立即选择强制赎回。实际上，11月以来，起步股份、英科医疗、梦百合等公司也相继发布公告表示，尽管公司股票已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于转债当期转股价格的130%，触发提前赎回条款，但董事会决定本次不行使提前赎回权利。

国金证券固收团队指出，应重点关注具有以下几个方面特点的可转债个券风险：第一，已触发赎回条件，但未发布赎回相关公告且转股溢价率较高；第二，已触发赎回条件，但未发布赎回相关公告且发行人利益相关持券方近期减持频繁；第三，已发布“不提前赎回公告”，但距当前时间点较远，或触发条件改变，发行人及利益相关方逐步减持转债等。

此前，可转债热度一度飙升。据东吴证券统计，10月19日至10月25日，可转债周成交额一度飙升至5000亿元，创下历史新高。随后，监管对可转债炒作关注度提升，证监会《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》、深交所《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》相继出台，市场也随之降温。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)