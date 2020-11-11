日本上半财年经常项目顺差 降至5年新低

日本财务省10日公布的国际收支初步统计报告显示，受疫情影响，2020财年上半年（4月至9月）日本经常项目顺差降至5年多来的新低。

报告显示，上半财年，日本经常项目顺差同比下降36.2%至6.6901万亿日元（1美元约合105日元），是自2014财年下半年5.8868万亿日元经常项目顺差以来的最低。

上半财年，日本货物及服务贸易逆差升至2.2566万亿日元。其中，服务贸易逆差同比增加1.9336万亿日元，升至2.2660万亿日元。

货物贸易方面，由于国际市场原油价格下跌等因素使进口降幅大于出口降幅，上半财年出现95亿日元顺差。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)