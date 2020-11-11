原标题：美联储警告疫情不确定性 或影响金融市场稳定

美国联邦储备委员会9日发布《金融稳定报告》，警告新冠肺炎疫情及其对美国经济的影响高度不确定，可能会影响金融市场稳定。

报告认为，自5月份发布上一期《金融稳定报告》以来，受到美国联邦政府支持金融体系以及投资者兴趣增加提振，多数资产价格保持了强劲水平。未来，如果经济复苏前景不及预期或疫情持续时间长于预期，美国经济面临的下行压力或抑制复苏萌芽，投资者风险偏好可能迅速改变，金融市场将承压，资产价格极易大幅下跌。

报告指出，受疫情影响，美国非金融部门杠杆水平普遍较高，企业和家庭收入自5月份以来普遍下降，企业债务急剧提升，家庭违约风险增加。自5月份以来，美国金融系统的资本充足率普遍恢复到疫情前水平，但疫情的冲击充分暴露了非银行金融机构在杠杆和融资风险方面的脆弱性。

美联储在报告中呼吁对非银行金融部门进行大规模改革，以应对3月份以来金融市场的混乱局面。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)