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拼速度拼科技拼环保 电商和快递企业尽出奇招

双十一开启 物流业迎战年度大考

2020年11月11日08:06  来源：经济参考报
 

　　5分钟“尾款人”变“收货人”，天猫双十一菜鸟刷新物流速度；京东物流全国多城首单齐发，分分钟送货上门；德邦快递双十一大件首单再破纪录，全程用时仅10分钟；无人仓、无人车、无人机各显神通；绿色自提、绿色寄件、绿色回收等加快铺开……

　　随着双十一的开启，物流业迎来年度大考。今年双十一“规模最大”“提前启动”等特征令物流配送和环保压力加大的同时，也让行业竞争更趋白热化。比拼收货速度，比拼各类“黑科技”，比拼绿色环保，电商和快递企业可谓尽出奇招。

　　物流业迎双十一年度大考

　　今年双十一对于快递站而言，可谓要打一场硬仗。

　　在苏宁物流南京雨花中心快递站，站长王国祥介绍说，今年双十一启动特别早，11月1日就出现收货高峰，预计到双十一结束该站点快递量将达到30万单，比去年同期提升30%。

　　“为应对商家大促销以及电商直播带来的不间断快递量小高峰，站点的包裹存放场地、配送人员、配送车辆等都得准备充分。之前一个快递员日平均配送量100个左右，双十一期间有的能超过2倍，晚上加班到9点至10点是常态。”王国祥说。

　　数据显示，苏宁物流10余座“超级云仓”高速运转。仅11月1日第一波小高峰，苏宁雨花物流基地订单量就同比增长260%，预计到11月11日订单量最高将增长300%。

　　无独有偶。记者了解到，在南京世茂滨江菜鸟驿站，今年双十一日快递量预计翻番到3000多件，站点为此多招了一倍人手，增加临时场地和货架，还将提供24小时服务。菜鸟驿站相关负责人表示，今年将投入超过16万工作人员，场地扩大超过50%，迎战双十一。

　　这只是一个个缩影。国家邮政局日前发布消息说，今年双十一期间（11月11日至16日）快递业务量将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，是日常业务量的约2倍。

　　业内人士表示，今年双十一的物流配送压力和海量快递垃圾处理压力都将激增。

　　拼速度拼科技拼环保

　　今年双十一从“光棍节”变成“双节棍”，第一期售卖11月1日正式启动。随着双十一提前开启，物流业正式迎来年度大考，各大快递和电商企业的竞争更加白热化。

　　一是比拼物流速度。“我们投资了近600万元，完成了对场地自动化设备的全面升级和扩充，保障双十一末端分拣和派送时效提升至少30%。”申通快递海宁网点负责人说，该场地每小时可分拣4万票快件，可以从容处理双十一包裹。

　　据了解，通达等快递公司与菜鸟强化协同，把数字化作为“第一号工程”，全力备战天猫双十一。菜鸟方面介绍说，双十一快递加速，主要是菜鸟与商家供应链、快递物流公司的数字化协同程度提高，并且创新了“预售极速达”服务，把预售商品提前送到消费者身边，付完尾款后就近发货，“尾款人”瞬间变成“收货人”。

　　京东物流则在“分钟达”上再度加码，通过预售前置模式，在消费者支付定金瞬间即开始仓储生产，预售商品将会前置到距消费者最近的快递站点。今年双十一期间，“分钟达”在城市覆盖与商品品类上也实现较大突破，全国各省市自治区近200个城市的消费者在购买美妆、小家电、3C等预售商品时，都将有机会体验到分钟级的收货体验。

　　苏宁物流表示，无论城市与乡村，95%的地区可实现24小时送达。在城市社区，用户通过全国200余座家乐福门店，可享受3公里1小时送达、10公里半日送达、一日三送等服务。在县镇市场，苏宁物流协同近7000家零售云、1500家苏宁帮客县镇服务中心，提供“24小时闪电送装”服务。

　　二是物流黑科技层出不穷。“消费者付完尾款，无人车就可以送货上门。”杭州余杭一小区菜鸟驿站站长王世清说，这里是一个纯机器人送货的小区，业主可以预约送货上门，机器人接到指令就把提前下沉的预售商品送过去。菜鸟双十一技术负责人陈伟才介绍说，包括数据协同、智能预测、供应链大促宝、预售下沉、物流天眼、智能语音助手、无人仓、无人车、末端IoT、秒级通关等在内，菜鸟已经形成十大黑科技矩阵，在不同环节为双十一物流加速。

　　顺丰双十一期间在多式联运方面继续加码，整体快件消化能力超平日2倍。除了运营的自有60架全货机将悉数服务双十一高峰运输外，还增加了无人机运输模式。在一些岛屿和偏远山区等交通不便的地区，顺丰的收派件时效将至少提前24小时。

　　在快件收派环节，顺丰双十一期间批量投入使用自主研发的可穿戴智能设备，快递员平均每票收件可缩短12秒，平均每票派件可缩短16秒。

　　值得注意的是，巨量包裹引发的快递包装垃圾增量惊人。有数据显示，我国特大城市中快递包装垃圾增量已占到生活垃圾增量的93％，部分大型城市快递包装垃圾增量占到生活垃圾增量的85％至90％。面对巨量快递垃圾，不少企业也吹起绿色物流号角。

　　双十一前夕，苏宁物流率先在北京上线绿色快递站，对快递末端站点进行一次服务+绿色的创新改造与升级，完善绿色自提、绿色寄件、绿色回收等服务。此外，苏宁物流宣布升级的“青城计划2.0”战略，以技术创新与效率提升驱动全国物流基础设施绿色化升级，打造绿色“新基建”降低物流运营成本。

　　在最后100米，菜鸟驿站则专门新增了1.2万个回收点，将绿色物流深入到消费者所在社区。双十一期间，覆盖全国200余个城市的8万多个快递站点，将以不同形式参与快递包装和纸箱回收。菜鸟国内供应链总经理黄巍介绍说，为了加大仓内减塑环保力度，菜鸟供应链已联动海内外500多个商家，将原有塑料快递包装袋替换成每个可减少20%塑料消耗的生物基环保快递袋。

　　补齐短板加快降本增效

　　商务部研究院副研究员庞超然对记者表示，双十一期间，商品折扣促销带来购物量激增，超出主要物流企业单日总运力上限，造成物流“拥堵”问题，带来严重的物流配送压力。不过，不少快递和物流企业在迎战物流年度大考中的表现可圈可点。

　　庞超然举例说，物流企业通过物联网、云计算和人工智能等科技手段，对仓储、管理、运输和配送等环节进行优化，提高服务精确度，提升物流运输效率、响应能力和企业竞争力，节省人力成本，进而为消费者带来更好的服务体验。同时，考虑到物流涉及运输、存储、包装、装卸、流通加工等多个环节，提升物流环保能力和水平有助于在运输中减少燃油消耗和尾气排放，实现仓储和配送路线最优化以节约运输成本，提高包装材料回收利用率。

　　“目前电商和物流企业是在数字化智能化绿色化方面转型提速。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对记者表示。在他看来，促进物流企业良性发展主要是降低物流成本，即加快数字化转型提升物流效率，在物流运输中确保高效安全。电商和物流企业要补齐设施和服务上的短板，加快降本增效，提高服务能力。

　　庞超然表示，从未来行业发展趋势看，一是要通过商业模式优化和科技手段应用，不断降低物流成本，提升物流效率。在此过程中，可以考虑支持和推广合同物流、智能仓储和物流信息平台等新兴模式。二是要考虑推动物流资源整合，形成差异化发展模式。鼓励物流企业依托自身业务特点，发挥各自比较优势，服务消费者多元化需求，避免同质化竞争。三是要提升企业环保意识，推动绿色物流发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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