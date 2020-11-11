践行授旗训词精神 巴南消防开展系列实践活动

华龙网-新重庆客户端11月10日12时讯（通讯员 陈琪 张东清）为深入推进授旗训词两周年纪念活动，营造学习践行训词、忠诚履行使命、献身伟大事业的浓厚氛围，连日来，巴南区消防救援支队围绕“践行训词精神 担当神圣使命”主题，提前谋划、精心组织开展了一系列教育实践活动。

启动仪式现场 巴南区消防救援支队供图 华龙网发

巴南区消防救援支队隆重举行了以“关注消防，生命至上”为主题的“119”消防宣传月启动仪式，现场滚动播出支队视频宣传片《逆行无悔》，动员社会各界关注消防、学习消防、参与消防，提升全民消防安全素质，维护消防安全稳定形势。

同时，巴南区消防救援支队各救援站还通过不同场景、不同形式，以中国消防救援队旗为主题，开展了“我与队旗合影”创意拍摄活动，用这种独特的方式，展示改革转制以来巴南消防救援队伍的新形象。

“我与队旗合影”活动 巴南区消防救援支队供图 华龙网发

据了解，巴南区消防救援支队支队还开展“书香红门”结对共建活动、“青春无悔”主题观影活动、“忠诚火焰蓝”重温入队誓词活动等活动，通过一系列多种形式学习活动的开展，进一步筑牢了指战员的思想根基，凝聚奋进力量，纵深推进训词精神入脑入心。

“书香红门”结对共建活动 巴南区消防救援支队供图 华龙网发

下一步，巴南区消防救援支队将把贯彻落实授旗训词精神和当前的各项工作任务紧密结合起来，让训词精神化作推动各项工作的前进动力，为服务经济社会发展保驾护航。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)