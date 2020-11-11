恒驰公布命名体系 豪车标准打造全系车型

恒大汽车又有大动作！11月11日，恒大汽车正式公布恒驰系列的命名体系，每款恒驰将按照上市顺序、档次、车型命名，具体名称由“恒驰+数字+两个英文字母”构成：
1、数字：从阿拉伯数字 1 开始依次编号，代表恒驰车型上市先后顺序。
2、第一个英文字母代表车型档次，分三个档次：
豪华车型（英文“Luxury”）：用“L”代表，售价 25 万元以下；
超豪华车型（英文“Super Luxury”） ：用“S”代表，售价 25 万元至 50 万元；
旗舰车型（英文“Flagship”）：用“F”代表，售价 50 万元及以上。
3、第二个英文字母代表车型，分三个类别：
轿车车型用“S”、SUV车型用“X”、MPV车型用“M”代表。
例如，恒驰推出的第8款车为轿车，市场售价为35万元，属于超豪华轿车，则命名为“恒驰8 SS”。
业内人士认为，恒驰的命名规则清晰明了，豪华、超豪华、旗舰等的档次定位，意味着每款恒驰均按豪车标准打造。相信恒驰量产后，将凭借世界一流的产品品质，快速抢占市场，成为享誉全球的民族品牌。
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