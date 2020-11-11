京东方发布55英寸超高清主动式量子点显示屏

近日，BOE（京东方）推出55英寸4K主动矩阵量子点发光二极管（AMQLED）显示屏，这是继今年年初发布高分辨率QLED技术后，BOE（京东方）在电致发光量子点领域取得的又一进展。
目前，量子点技术在显示产品中的应用主要包括光致发光量子点背光技术和主动式电致发光量子点二极管技术（AMQLED）。与光致发光量子点背光技术不同，AMQLED显示无需背光源，注入电流即可使量子点发光，具有自发光、色域广、寿命长等优势，成为量子点显示的发展方向。
BOE（京东方）通过技术创新，在大尺寸量子点打印的均一性和稳定性等关键技术难题上取得了一系列进展。此次推出的55英寸4K AMQLED显示产品采用电致发光量子点技术，分辨率为3840×2160，色域高达119% NTSC，对比度可达1000000：1。（牛广文）
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】