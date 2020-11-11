京东方发布55英寸超高清主动式量子点显示屏

近日，BOE（京东方）推出55英寸4K主动矩阵量子点发光二极管（AMQLED）显示屏，这是继今年年初发布高分辨率QLED技术后，BOE（京东方）在电致发光量子点领域取得的又一进展。

目前，量子点技术在显示产品中的应用主要包括光致发光量子点背光技术和主动式电致发光量子点二极管技术（AMQLED）。与光致发光量子点背光技术不同，AMQLED显示无需背光源，注入电流即可使量子点发光，具有自发光、色域广、寿命长等优势，成为量子点显示的发展方向。

BOE（京东方）通过技术创新，在大尺寸量子点打印的均一性和稳定性等关键技术难题上取得了一系列进展。此次推出的55英寸4K AMQLED显示产品采用电致发光量子点技术，分辨率为3840×2160，色域高达119% NTSC，对比度可达1000000：1。（牛广文）

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