十月人民币贷款增近六千九百亿元

本报北京11月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行11日发布的最新数据显示，10月份我国人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元。10月末，我国人民币贷款余额170.06万亿元，同比增长12.9%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.5个百分点。

截至10月末，我国广义货币（M2）余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点；狭义货币（M1）余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点；流通中货币（M0）余额8.1万亿元，同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。

据初步统计，10月我国社会融资规模增量为1.42万亿元，比上年同期多5493亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6663亿元，同比多增1193亿元。截至10月末，我国社会融资规模存量为281.28万亿元，同比增长13.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为168.92万亿元，同比增长13.3%。

在存款方面，10月份人民币存款减少3971亿元，同比多减6343亿元。其中，住户存款减少9569亿元，非金融企业存款减少8642亿元，财政性存款增加9050亿元，非银行业金融机构存款增加2918亿元。10月末，人民币存款余额210.68万亿元，同比增长10.3%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 11 版）

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