人民网>>财经

十月人民币贷款增近六千九百亿元

对实体经济发放的贷款同比多增近一千两百亿元

2020年11月12日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月11日电  （记者吴秋余）中国人民银行11日发布的最新数据显示，10月份我国人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元。10月末，我国人民币贷款余额170.06万亿元，同比增长12.9%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.5个百分点。

　　截至10月末，我国广义货币（M2）余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点；狭义货币（M1）余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点；流通中货币（M0）余额8.1万亿元，同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。

　　据初步统计，10月我国社会融资规模增量为1.42万亿元，比上年同期多5493亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6663亿元，同比多增1193亿元。截至10月末，我国社会融资规模存量为281.28万亿元，同比增长13.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为168.92万亿元，同比增长13.3%。

　　在存款方面，10月份人民币存款减少3971亿元，同比多减6343亿元。其中，住户存款减少9569亿元，非金融企业存款减少8642亿元，财政性存款增加9050亿元，非银行业金融机构存款增加2918亿元。10月末，人民币存款余额210.68万亿元，同比增长10.3%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月12日 11 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved