9月新设市场主体253.1万户

本报北京11月11日电 （林丽鹂、唐志宏）国家市场监督管理总局日前召开例行发布会，市场监管总局登记注册局局长杨红灿介绍，从登记数据上看，疫情以来我国新入市的市场主体数量走出了大幅下降后迅速恢复的V形走势。从月度趋势看，新设市场主体1月份同比出现显著下降，2月份降幅达到最低点58.9%，3月份降幅收窄，4月份之后由降转升，9月份新设各类市场主体253.1万户，增幅为20.3%，创出年内新高。
从季度数据看，我国新设市场主体一季度出现了明显下降，同比降幅为30.6%；二季度即由降转升，增幅为15.9%；三季度涨幅扩大，为19.2%。前三季度，全国共新设市场主体1845.0万户，同比增长3.3%，较1至8月增速提升了2.6个百分点。
在新设数量整体增长的同时，注吊销市场主体出现一定程度下降。前三季度，全国共注吊销市场主体779.7万户，同比下降7.9%。其中，注吊销企业262.6万户，下降10.0%；注吊销个体工商户507.1万户，下降6.9%；注吊销农民专业合作社10.0万户，下降3.3%。社会一度比较担心和关注的市场主体“退出潮”并未出现。
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