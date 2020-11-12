上海浦东，创造高品质生活新样本

11月4日夜，上海陆家嘴。

迎接第三届中国国际进口博览会的灯光秀在音乐声中开启。浦江两岸，光影变幻。从“烂泥渡”中挺拔而起的陆家嘴，如今不仅是中国资本市场的核心地带，更是人们休闲、观光、居住的向往之所。

开发开放30年，浦东始终坚持以人民为中心，“财力有一分增长、民生有一分改善”，财政社会民生投入连续多年快于一般公共预算支出增长，教育、卫生、文化、养老等各项社会事业加快从均衡走向优质。如今浦东所追求的，既有经济发展的高质量，也有人民生活的高品质，“城市，让生活更美好”“人民城市为人民”的理念日益变成现实，一幅高品质生活新画卷正在这座现代化新城舒展。

一条路的发展变迁

昔日“工业锈带”，如今“世界会客厅”

浦东滨江水岸步道旁，22座望江驿沿江而布。宽敞明亮的玻璃房内，既有沙发桌椅、无线网络，还有书籍饮品、主题文化展示区。

多年前，浦江东岸还被船厂、工厂、码头所占据，是有名的“铁锈地带”。几年前，上海启动了“还江于民”工程，将江边的企业、工厂搬迁，让人民更多地亲近水岸。浦东率先作为，于2017年12月打通了22公里滨江岸线，并用一公里一座望江驿，点缀起沿江岸线。

沿江而行，与158岁的1862老船厂相遇。曾经锈迹斑斑的工厂，变身为集时尚、艺术、展演为一体的文化空间。儿童剧《先生，您好》的推介会就在“1862时尚艺术中心”举行。

在浦东东岸品美食、跑步、骑行，在曾经的造船车间、粮食筒仓看演出和展览，如今已成为居民、中外游客的新时尚。曾经的“工业锈带”，已然成为“世界会客厅”。

开发开放之初，浦东一度面临“文化沙漠”的尴尬。上海市、浦东新区着力实施文化“东进”，一大批文化设施陆续在浦东建成，东方艺术中心、浦东图书馆、中华艺术宫等成为突出代表。“十三五”期间，浦东又推进了“十大文体项目”建设，其中上海图书馆东馆、上海博物馆东馆、浦东美术馆等地标性文化设施将在2021年10月前陆续竣工。

2010年上海世博会举办，举办后的园区如何利用，曾是摆在浦东管理者面前的一道选择题。

世博园区欧洲馆片区，原先计划开发房地产，但新方案出乎很多人的意料：拿出沿江两平方公里多的黄金地块，建设开放式的文化公园。上海自贸区世博管理局局长徐欣介绍，根据规划，世博片区是上海重要的中央活动区之一，定位是“集聚全球城市核心功能”。

“未来，世博片区将在‘秀外慧中’上下功夫。”徐欣说，“秀”即文化演艺展示功能，2019年246场演艺活动在世博片区上演。

10月30日，浦东文化艺术节闭幕。在3个月的时间里，包括舞剧《永不消逝的电波》等在内的数十场不同类型的演出先后举行，每场都开放公益票，票价20至80元。“让高品质文化大餐走近普通观众。”浦东新区文旅局局长黄玮说。

一个社区的服务升级

“家门口”服务体系建成，“15分钟生活圈”形成

周浦镇周欣社区事务受理服务分中心，张红女士前来更换社保卡，整个过程大约一分钟，“以往，估计得要半天时间。”像这样的服务点，周浦镇有多个：一个社区服务中心，两个分中心，一个延伸点，54个家门口服务站，提供的政务服务内容达212项。

居民生活所需的政务、教育、医疗、文化等服务，步行15分钟范围内均可解决——这是浦东着力打造的“15分钟生活圈”。2017年起，浦东启动了家门口服务的工程建设。至今，全区已建设家门口服务站1300余个，覆盖了浦东所有的村居，实现了社区事务在“家门口”办理，健康诊疗等服务在“家门口”提供，实事项目在“家门口”对接，文化、教育、养老资源在“家门口”集聚。

30年前，人们用“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”形容浦东的封闭与落后；如今，浦东宜业也宜居，各种公共服务触手可得，特别是“一老一小”服务供给得到显著扩大。

曾经，周欣社区内老年人就近看病难，周欣卫生服务分中心为居民提供就近配药、问诊服务。2018年，家庭医生签约服务项目推进。周欣社区中心还开设了“欣膳为老助餐中心”，为辖区老人提供堂食或送餐到家、送餐到点服务。

去年以来，浦东共盘活区级和街镇存量闲置用房142处，全部用于建设老年人日间照料中心、助餐点、老年人活动室等社区嵌入式养老服务设施。截至目前，全区共有养老机构160家，社区嵌入式养老设施超过2000个。

浦东持续加大托育资源供给力度，现有各类托育机构办学点近130个，逐步实现了36个街镇普惠性托育服务资源全覆盖。周欣社区党委书记姚文红介绍，社区推进0至3岁幼儿托育服务：社区家门口服务港开设了亲子园，并正在新建一个托儿所；鼓励组建本土化社会组织，开办亲子乐园。

“近年来，浦东聚焦群众最期盼、最迫切的问题，不断夯实底线民生、保障基本民生，打造品质民生。”上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟说。

一张网的科技赋能

“城市大脑”更聪明，市民更安心舒心

“有红色信号出现！”浦东新区城市运行综合管理中心，辖区垃圾违规堆放的提示在大屏幕上跳出。地点在听潮五村西门口，管理中心工作人员按键锁定，听潮社区迅速响应，垃圾第一时间被清理。

站在大屏幕前，从居住区、单位、沿街商铺等产生垃圾的群体，到垃圾处理的相关单位；从每天处理了多少干垃圾、湿垃圾，到哪个村居出现违规垃圾问题，信息一目了然。

浦东率先组建城市运行中心，开发了城市运行管理系统（简称“城市大脑”），推进智能化、精细化管理，实现“一屏观全域、一网管全城”。

“依托物联网、视联网等技术，‘一网统管’的神经网络延伸到百姓身边。”浦东城市运行综合管理中心主任王礌介绍，在孤寡老人家中、城市易积水点位等处安装各类感知设备近4万个，数据实时传输到区城运中心和街镇分中心，并同步传输给管理人员手机终端。

在沪东新村，已有1000多户孤寡独居老人、残疾人等家庭免费安装了“三件套”：烟雾传感器、红外感应器、紧急按钮。志愿者或居委会干部常可以看到信息系统提示：“李大爷24小时未出门”“陈奶奶出门8小时未回”等实时信息。一次，社区志愿者孙红英手机上收到紧急信号，一看是来自家住五莲路北小区的独居老人李宝福。她立即奔去，发现老人突发脑梗，连忙将老人送到医院。

“目前，浦东‘城市大脑’已在平台体系、治理要素、运行体征、智能应用、协同管理五大方面实现了迭代升级，使‘像绣花一样管理城市’更加可行。”王礌说。

金师傅日前刚把车开出工地，不到5分钟，就接到工地负责人的电话：“快回来把车冲干净再出去。”金师傅颇为惊讶：“偶尔一次不冲洗，也能被逮到？”原来，“城市大脑”开发了工地智能化监管模块，通过智能算法实现违规事项自动识别，可实时抓拍未戴安全帽、车辆脏等7类管理问题，做到智能发现、实时推送，实现精准监管和源头治理。

浦东城运中心的留言板上写有这样的观后感：“岁月静好，原来是有这么多人在幕后默默付出”“真厉害啊，它维护着我们的城市安全，使百姓更放心了”……

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 08 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)