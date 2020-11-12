超八成煤炭消费实现清洁高效利用

本报北京11月11日电 （记者丁怡婷）在日前举行的第六届中国国际煤炭清洁高效利用展览会上，中国煤炭工业协会副会长刘峰介绍，整体而言，我国85%以上的煤炭消费已经基本实现了清洁高效利用和超低排放；煤矿生产集中度大幅提高，煤矿“三废”和沉陷土地复垦治理不断提升，绿色低碳的花园式、环境友好型煤矿不断涌现。

“近年来，煤炭生产、运输、消费等各个环节都在大力推进绿色低碳生产和清洁高效利用的新技术、新工艺、新装备，取得了一系列重大成果。”刘峰说，截至2019年底，我国的原煤入选比例已经超过了73%，入选总量超过28亿吨；耗煤量占比超过50%的燃煤发电行业，已经有接近90%的机组实施了超低排放，能效大幅提高，部分燃煤机组的煤耗已经达到世界领先水平；煤焦化、大中型工业锅炉、工业窑炉正在全面进行超低排放改造和燃气升级改造；民用散煤用量已经压缩到2亿吨以内。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 11 版）

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