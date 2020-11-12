超八成煤炭消费实现清洁高效利用

本报北京11月11日电 （记者丁怡婷）在日前举行的第六届中国国际煤炭清洁高效利用展览会上，中国煤炭工业协会副会长刘峰介绍，整体而言，我国85%以上的煤炭消费已经基本实现了清洁高效利用和超低排放；煤矿生产集中度大幅提高，煤矿“三废”和沉陷土地复垦治理不断提升，绿色低碳的花园式、环境友好型煤矿不断涌现。
“近年来，煤炭生产、运输、消费等各个环节都在大力推进绿色低碳生产和清洁高效利用的新技术、新工艺、新装备，取得了一系列重大成果。”刘峰说，截至2019年底，我国的原煤入选比例已经超过了73%，入选总量超过28亿吨；耗煤量占比超过50%的燃煤发电行业，已经有接近90%的机组实施了超低排放，能效大幅提高，部分燃煤机组的煤耗已经达到世界领先水平；煤焦化、大中型工业锅炉、工业窑炉正在全面进行超低排放改造和燃气升级改造；民用散煤用量已经压缩到2亿吨以内。
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】