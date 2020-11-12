快递包装有了绿色产品认证

本报北京11月11日电 （林丽鹂、唐志宏）记者从国家市场监督管理总局日前召开的例行发布会上获悉：近日，市场监管总局、国家邮政局以联合公告形式发布了《快递包装绿色产品认证目录（第一批）》《快递包装绿色产品认证规则》，快递包装绿色产品认证制度已正式落地实施。

对快递包装实施绿色认证在国际上尚属首例。率先推行快递包装绿色产品认证，也是我国积极履行国际减排承诺、展现大国担当的重要体现，为推动全球快递包装行业绿色发展提供了中国方案。

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《 人民日报 》（ 2020年11月12日 13 版）

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