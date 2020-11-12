中国三代核电技术“华龙一号”通过欧洲认证

据新华社深圳11月10日电 （记者王丰）中国广核集团10日通报，我国自主知识产权三代核电技术“华龙一号”，已于日前通过欧洲用户要求符合性评估，获得了EUR认证证书。认证结果表明，“华龙一号”与EUR最新版要求具有高度的符合性，其设计满足欧洲最新核电要求。
EUR组织由14家欧洲大型电力公司组成，致力于为拟进入欧洲市场的核电技术制定一套满足欧洲核电安全、经济及环境等要求的通用用户要求文件。
“华龙一号”是中国自主研发的三代核电技术，其EUR认证于2017年8月全面启动，EUR组织11家成员单位参与。认证经过了申请、准备、详细评估和定稿4个阶段，在认证过程中，审评方基于中广核提交的大量审评文件，完成了5000多项符合性分析，“华龙一号”的技术先进性和成熟性得到认可。
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