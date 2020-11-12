建材行业前三季度增速转正 利润接近去年同期水平

造桥修路、建房装修，少不了建材。工业和信息化部近日发布的数据显示，今年前三季度，建材行业增速由负转正，经济效益持续改善，从一个侧面反映出中国经济正加速恢复。

数据显示，前三季度建材工业增加值同比增长0.7%，实现由负转正，其中，9月当月同比增长8.9%，增速较去年同期高出2.4个百分点，继续保持回稳向好态势。其中，全国水泥前三季度产量16.8亿吨，同比下降1.1%，降幅较上半年收窄3.7个百分点；平板玻璃产量7.0亿重量箱，同比增长0.4％。

看行业经济效益。前三季度，建材工业规模以上企业完成营业收入3.8万亿元，同比下降1.8%，降幅较上半年收窄3.0个百分点；利润总额3218亿元，同比仅下降0.9%，已接近去年同期水平，其中，9月份当月利润总额462.9亿元，环比增长5.4%，同比增长16.4%。规模以上水泥企业营业收入6943亿元，同比下降3.5%，降幅较上半年收窄2.6个百分点；利润总额1290亿元，同比下降1.7%，降幅较上半年收窄4.1个百分点，全年增速有望转正。平板玻璃营业收入626亿元，同比增长7.3%；利润总额82亿元，同比增长25.2%，收入、利润均保持正增长。

看产品价格。前三季度，全国建材及非金属矿工业产品出厂价格指数111.17，同比增长0.05%，其中9月份出厂价格指数111.6，环比增长0.43%，同比下降1.13%。水泥前三季度平均出厂价格指数98.45，平均出厂价格399元/吨，同比下降3.3％，其中，9月份出厂价格指数107.02，平均出厂价格379元/吨，环比增长1.7％，同比下降6.1％；平板玻璃前三季度平均出厂价格指数90.69，平均出厂价格77元/重量箱，同比增长6.9％，其中，9月份出厂价格指数108.77，平均出厂价格92元/重量箱，环比增长11.5％，同比增长18.7%。产品价格总体稳定。

工业和信息化部公布的数据显示，“十三五”期间，以建材工业为代表的原材料工业实力不断壮大，供给效率提升，强化绿色发展，供给侧结构性改革取得新进展。据了解，中国生产的水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等大宗建材产品产量在全球占比已接近60%，为建筑工程和基础设施建设提供了重要的基础性材料；传统产业高端化、绿色化、智能化转型升级步伐不断加快，新型材料产品不断涌现。

建立技术创新体系，研发投入不断增加、强度不断提高。目前，传统建材产业技术装备已达到世界领先水平，高端特种玻璃、特种陶瓷、碳纤维及复合材料、非金属矿制品等新材料取得重大技术突破。

清洁生产水平大幅提升，绿色转型明显加速。建材工业二氧化硫、烟粉尘等污染物减排效果显著，重点地区水泥企业严格执行错峰生产，“十三五”期间采暖季共减排二氧化碳15.3亿吨、二氧化硫5.34万吨、氮氧化物196.1万吨、颗粒物2.61万吨。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)