进博会向世界交出亮眼“成绩单”

11月10日，第三届中国国际进口博览会在上海落下帷幕。在为期6天的展会期间，来自全球150多个国家的3600多家企业亮相进博会，经贸合作累计意向成交达726.2亿美元，向世界交出一张亮眼的“成绩单”。

作为疫情防控常态化条件下中国举办的规模最大、参展国别最多、线上线下结合的国际经贸盛会，越办越好的进博会，为笼罩在新冠肺炎疫情阴霾中的全球经济点燃一盏明灯。国际社会纷纷聚焦进博会盛况，解读进博会释放的中国经济发展积极信号。

关注展会实况——

规模更大，质量更高

“本届进博会正值世界大部分地区仍在与新冠病毒做斗争之际，中国国家主席习近平呼吁全球合作，以克服由新冠肺炎疫情大流行带来的经济挑战。”俄罗斯卫星通讯社对习近平在进博会开幕式上发表的主旨演讲进行了详尽报道。报道称，中国在确保防疫安全前提下如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。

盛大的展会规模，严格的防疫措施，丰富的参会形式，先进的产品技术……多国媒体对进博会的各大亮点进行详尽细致的报道。

美通社以“规模更大、质量更高”为题报道了第三届进博会。报道称，进博会以“十足的热情为商家提供更好的服务”，其中包括更大的商业展览空间、多项政策支持，中国海关总署采取便利措施，以保障进博会参与者通关便利化。

与此同时，进博会期间严格的防疫措施受到外媒的关注和认可。据美联社报道，中国放松了对外国游客入境的限制，但新入境的游客需要接受14天的隔离。在进博会上，参展商和参观者要出示7天内有效的核酸检测阴性证明。瞬时人流限制在国家会展中心最大承载量的30%。“中国正在严格的新冠肺炎疫情防控下举办进口博览会，这是重振世界第二大经济体的最新努力。”

据彭博新闻社网站报道，中国一直希望利用进博会展示其对高质量商品和服务的需求潜力，并引入外国直接投资。许多国际企业，包括制药、医疗设备、乳制品、汽车和建筑设备等行业的一些顶尖企业参加此次博览会。多个商业研讨会和论坛将在博览会期间举办。许多全球性企业的高管和外国政府领导人通过视频连线出席进博会。

据拉美社报道，本届进博会再次把上海这个金融中心变成一个参展商和经销商推广商品和服务、建立密切联系和构建商业网络的空间。从2017年下半年开始，中国政府逐步降低了数千种进口商品的税率，中国海关还采取了更加灵活的方式，为进口商品提供更多便利，尤其是优质、创新、环保的商品。中国显示出巨大的进口潜力。

“对许多外国供应商来说，增加对中国的供货即使不是‘救生圈’，也是维持生意的绝佳机会。”《俄罗斯报》网站报道称。

观察中国经济——

步伐更快，大门更开

“尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快。在大体控制住疫情之后，中国将成为今年唯一实现增长的主要经济体。”路透社报道称。

进博会成为国际社会观察中国经济复苏状况的窗口，中国强大的经济韧性和发展潜力成为外媒报道的焦点。

“进博会是中国经济实力的展示。”美国外交学者网站报道称，中国是最早从新冠肺炎疫情中复苏的国家之一。中国举办这样一场国际活动本身就证明了政府对流行病管理的信心。本届进博会申请注册人数超过50万人。国际货币基金组织和世界银行都预测，中国经济今年将增长2%左右。中国领导人在进博会开幕式讲话中努力让外国企业相信，它们实现增长的机会就在中国。

据日本《朝日新闻》报道，在新冠肺炎疫情导致世界经济停滞的背景下，经济持续复苏的中国颇受期待，各国家和地区企业积极参展。中国采取严格的疫情防控对策遏制住疫情蔓延之势，迅速恢复经济活动，生产和消费等主要指标趋于复苏。日本等各国企业也比往年更热情地送去秋波。

“对外开放、社会经济持续发展的中国是投资的好地方。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁高度评价中国为推进国际合作所做的努力，相信通过构建国内国际双循环，中国的开放政策将取得更大成功，中国树立的榜样也将推动其他国家保持开放。

斯里兰卡《每日新闻》评价指出，在中国努力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之际，进博会的举办，消除了世界对中国开放的疑虑。进博会被誉为“全球贸易史上的一次创新”，兑现了中国持续扩大对外开放的庄严承诺，是中国支持经济全球化、建设开放型世界经济的重要举措。

“中国通过进博会再次展现出了高度开放和寻求对外合作的决心。”《俄罗斯报》评论指出，开放市场是中国改革开放以来向世界发出的主要信息。鉴于目前世界经济在疫情背景下陷入低迷，中国开放的立场和包容性就显得尤为重要。中国在数字经济和在线贸易领域开放了市场，加速了新型商业模式的发展。许多大型跨国公司都为参加进博会进行了精心准备。进博会的影响力正在不断扩大。

传递复苏希望——

联系更紧，信心更足

“进博会向世界打开了中国市场的大门。”据拉美社报道，来自世界各地的数千家企业参加进博会。中国试图更多更好地对接国际市场，以满足中国消费者不断增长的需求。中国计划通过进博会提高对外开放水平，推动“一带一路”倡议各个项目的发展。

肯尼亚广播公司网站发表评论文章，积极评价进博会的重要作用和吸引力。中国有着世界最大市场，本届进博会食品和农产品参展商数量居首位，非洲企业将从中受益。进博会上众多智能和信息技术先进企业和产品也有助于促进非洲参展单位的技术进步。进博会为各国企业提供了展示产品、洽谈业务、拓展中国市场的良好平台。本届进博会的举办，充分展现出中国对外开放姿态，体现了中国推动构建人类命运共同体的理念。

“中国国际进口博览会为进一步加强和加深中英商业往来提供了独特的机会。”英国国际贸易部出口部长格拉汉姆·斯图亚特议员表示：“中国和英国都是具有全球视野的国家，随着英国‘脱欧’并变得越来越开放，我们致力于与世界上增长最快的经济体之一——中国，建立更深、更具有活力和更牢固的伙伴关系。”

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国国家主席习近平在进博会开幕式的主旨演讲，体现出中国政府坚持多边主义、坚定扩大开放、与世界各国寻求共赢的决心，也展现了中国愿与各国携手共同战胜当前困难、恢复经济秩序的信心。“通过进博会我们看到，为实现可持续发展，世界各国必须站在一起，跨越差异与障碍，寻求新的发展路径。”

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学中国-阿根廷研究中心协调人尼古拉斯·达明表示，进博会的如期举办体现了中国对推进国际合作的承诺，架起了联通中国与世界的贸易桥梁，让中国与世界的合作更加紧密。进博会为包括拉美在内的世界各地区带来多重利好。

比利时《晚讯报》指出，今年中国举办进博会具有特别的意义：“中国坚定不移地支持经济自由化和全球化，支持国际贸易便利化。中国愿意与世界各国保持合作共赢的伙伴关系，在全球经济不景气的迷雾中，成为照亮世界经济前行的希望灯塔。中国正在用自己的行动向世界发出积极的信号，给了自己和贸易伙伴更大的信心。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)