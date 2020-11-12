原标题：恐延期提交IPO招股书 爱彼迎上市一波三折

北京商报讯（记者 蒋梦惟）提交上市申请后一直备受关注的国际短租巨头爱彼迎（Airbnb），IPO进程再现新波折。11月11日，业内传出消息，爱彼迎首次公开招股（IPO）招股书已经从本周四推迟到了下周提交，而推迟这一程序主要是受美国当地一些不明朗局势影响所致。但同时也有消息称，爱彼迎可能会再次调整其计划。实际上，爱彼迎将冲刺IPO的传言在国际旅游业存在已久，然而，受疫情影响，全球出行需求下降、短租民宿业遭受重创，业界曾一度认为，为避免估值受到影响，爱彼迎或不会选择在今年申请上市。虽然爱彼迎近期曾明确将于年内上市的目标，但在部分业内人士看来，屡次遭遇波折的爱彼迎上市路，确实比想象中崎岖得多，即使最终该企业能够得以在年内上市，前途难料的短租民宿业对投资人能产生多大吸引力，也还是未知数。

在疫情等因素的作用下，爱彼迎的主营业务和上市进程双双受到影响。据悉，爱彼迎原本计划在本周四（11月12日）向美国证券交易委员会提交相关文件，然而，由于当地出现了一些不明朗的局势，该企业拟将提交时间调整至下周，并且还可能出现新变化。对此，北京商报记者联系了多位爱彼迎相关负责人，截至发稿时对方均未给予明确答复，仅表示企业现在对具体的上市时间表和计划不做分享。

其实，这已经不是爱彼迎在上市路上遇到的首道难关了。近年来，业界一直有消息称，这家国际短租巨头正在准备向IPO发起冲击。6月9日，爱彼迎CEO布兰恩·切斯基曾给出了一个“开放式”的回应，即爱彼迎不排除今年上市的可能性，但同时也不承诺肯定会上市。直到8月下旬，该企业才正式公开确认已向美国证券交易委员会（SEC）提交了《关于首次公开发行普通股的登记声明草案》的消息，拟在纳斯达克上市。虽然爱彼迎始终未公布明确的IPO时间表，但有知情人士透露，该公司将完成上市的期限定在了今年内，具体则取决于市场状况。就在上月末，又有媒体报道，爱彼迎预计最早于11月提交IPO申请，并在12月上市，该公司计划在此次IPO中融资约30亿美元。

然而，国际旅游市场复苏过程中存在的较大不确定性，也让爱彼迎的上市路比想象中崎岖得多。目前，国际航班往来量依然较疫情前水平相去甚远，国际旅行人数相比往年也出现了较大幅度下滑。还有数据显示，爱彼迎平台今年6月的预订量同比下降了30%。就此，景鉴智库首席分析师周鸣岐坦言，如果爱彼迎坚持谋求今年上市，估值可能会相较于疫情前出现明显“缩水”，“所以，对于爱彼迎来说，当前可能并不是一个上市的好时机。”周鸣岐表示。

在周鸣岐看来，爱彼迎不改变年内上市的计划，一方面，可能是因为当前该企业的资金流确实相对紧张，急需通过上市来缓解压力；另一方面，或许也是由于现阶段海外旅游已经开始出现复苏迹象，加上疫苗研制也在逐步推进，爱彼迎认为投资人对于旅游业的悲观情绪已经出现了一定的改变。不过，他也表示，如果爱彼迎想在上市初期拿到一个较好的融资结果，需要提前在民宿房源的卫生标准、安全性等方面“做功课”，并且通过强化价格优势等手段，为游客建立消费信心。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)