原标题：A拆A众生相：成大生物率先过会 两股未果

A股分拆上市新规落地后，多股欲尝鲜A拆A。随着歌尔股份（002241）的加入，截至11月11日，年内有A拆A意向的个股数量达48家。如今，这些A拆A的案例进展情况如何成为市场关注的焦点。其中辽宁成大分拆的辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）率先过会，而安正时尚、延安必康分拆事宜却相继告吹。

A拆A扩至48家

A股分拆子公司在A股上市的阵营再扩充，歌尔股份成新加入的成员。

11月11日，歌尔股份发布公告称，公司同意控股子公司歌尔微电子有限公司（以下简称“歌尔微电子”）筹划分拆上市事项，并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作。

自分拆上市新规落地后，有A拆A意向的案例不断增多。北京商报记者根据公告统计，截至11月11日，今年有A拆A意向的案例达48家。

分拆上市的动力是什么？苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受北京商报记者采访时表示，主要有两点原因。一是充分释放子公司估值潜力，通过分拆上市，可以最大化将旗下优质板块的估值体现出来，既有利于母公司的市值提升，又对实际控制人产生显著的财富效应；二是有利于子公司的未来发展，通过从母公司剥离出来，既能独立进行融资，满足资金需求，又可以进行更好的股权激励，发挥管理层潜能，有利于子公司的未来发展。

牛牛金融研究总监刘迪寰亦表示，分拆上市一方面能够厘清业务板块结构，实现合理估值，另一方面也可以实现二次融资，为企业发展提供资金。

经北京商报记者统计，截至11月11日，今年有A拆A意向的48股中，分拆子公司的上市板块为科创板、创业板、上交所主板。其中，明确披露拟分拆子公司至创业板上市的数量有24家，上海电气、紫江企业等9家选择将子公司分拆至科创板上市。仅有上海建工、冠城大通、物产中大、新钢股份4家企业选择将子公司分拆至上交所主板上市。

为何创业板成分拆聚集地？何南野认为，科创板要求比较高，行业限制严，很多子公司并不满足科创板的条件，而创业板注册制对行业的要求更低，包容性更强，对很多公司具有很好的吸引力，由此吸引各个行业的母公司分拆其子公司赴创业板上市。

刘迪寰补充到，创业板虽然也设置了负面行业清单，但只要能说明“三创四新”，不会有太大的问题。

成大生物饮头啖汤

从分拆进程来看，各家公司进度不一。年内分拆上市案例中，成大生物饮下头啖汤。

北京商报记者通过上市公司相关公告统计发现，海康威视、华宇软件、石基信息、格林美、利亚德、中天科技、片仔癀、恒华科技、歌尔股份等9家公司分拆上市处于筹划阶段。

经统计，有28家上市公司已经披露分拆上市的预案，包括紫江企业、东山精密、兆驰股份、华兰生物等在内。据悉，华兰生物拟将其控股子公司华兰疫苗分拆至创业板上市。“通过本次分拆，华兰疫苗打造成为公司下属从事疫苗研发、生产及销售业务的独立上市平台，并通过创业板融资增强资金实力，实现疫苗业务板块的做大做强“，华兰生物在方案中如是表示。

关于公司分拆上市最新进展情况，北京商报记者致电华兰生物证券部进行采访，不过对方电话显示“正在忙”。

其他上市公司子公司分拆进程相对较快一些。其中杰瑞股份拟分拆德石股份至创业板上市的IPO申报稿已于11月9日获得受理。而上海电气、联美控股、厦门钨业、天士力、长春高新5家公司的子公司分拆上市事宜已进入问询阶段。11月18日，华邦健康分拆的子公司凯盛新材IPO上会接受审核。

分拆进程最快的是辽宁成大。今年4月，辽宁成大公告称，拟将其控股子公司成大生物分拆至科创板上市。5月8日，成大生物科创板IPO获受理，一个月后进入问询阶段。9月25日，上会迎来大考的成大生物顺利过会，系A拆A首家过会的企业。

在刘迪寰看来，辽宁成大分拆成大生物成功过会，说明目前政策环境比较宽松，对企业分拆上市持包容态度；科创板和创业板注册制审核背景下，审核耗时较短，如成大生物从预案披露到过会仅用时5个多月，可预期的审核节奏让申报企业很有信心。

生益科技同样选择将子公司生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）分拆至科创板上市，10月16日生益电子首发亦顺利过会。

两股分拆上市告吹

相比之下，安正时尚、延安必康为分拆上市的失败案例。

今年3月26日，安正时尚发布公告称，拟将控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）进行股份制改造并分拆至创业板上市。

对于分拆礼尚信息，安正时尚寄予了厚望。其表示，“将礼尚信息打造成为公司下属独立电子商务代运营业务上市平台，通过上市进一步加大对电子商务代运营的投入，实现电子商务代运营业务板块的做大做强，增强电子商务代运营业务的盈利能力和综合竞争力”。

时隔5个月后，安正时尚以“因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，认为现阶段推进分拆上市的有关条件不成熟”为由终止了分拆上市。

延安必康则在3月25日晚间对外披露拟分拆控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）至创业板上市的公告及预案。不过，在同日，延安必康因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。由于延安必康分拆事宜不满足“上市公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责”的要求，最终分拆计划未果。分拆未果后，延安必康又开始筹划出售持有的九九久科技相关股权事宜。

公司后续会否继续启动分拆礼尚信息上市？安正时尚董秘办公室相关工作人员告诉北京商报记者“现在还不确定”。

在何南野看来，未来分拆上市，在数量上会越来越多，在行业上也会越来越广，板块上会从科创板、创业板全面延伸至主板市场。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授表示，分拆上市依然会摸索政策热点，对于政策扶持的行业，会有更多的企业愿意分拆出来单独上市。

“从目前的IPO情况来看，因为包容性的上市标准设置，可预期的审核节奏，科创板和创业板是申报集中地，未来分拆上市仍可能出现向这两大板块集中的情况。从目前实行分拆的公司来看，重工制造、能源、消费、新材料等行业占主要地位，未来估计不会有较大变化，因为这些行业本身属于资本密集型行业，对资金要求较高”，刘迪寰如是表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)