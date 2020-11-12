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信贷放缓M2减速 货币政策回归常态化

岳品瑜 刘四红

2020年11月12日07:55  来源：北京商报
 
原标题：信贷放缓M2减速 货币政策回归常态化

　　10月金融统计数据出炉。11月11日，据央行披露，10月人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元；社融规模增量1.42万亿元，比去年同期多增5493亿元。整体来看，10月新增信贷出现季节性回落，但同比仍延续扩张格局。在分析人士看来，当前，货币政策已经回归常态化，年内货币政策预计也将继续维持稳健。流动性政策方面，预计继续维持流动性合理充裕，引导资金市场利率围绕政策利率周围波动，并加强对波动幅度的控制；信贷政策方面，针对中小微企业、制造业、线下服务业等复苏薄弱部门的结构性政策预计仍将延续。

　　居民短期贷款大幅回落

　　金融统计数据显示，10月人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元。分部门来看，住户部门贷款增加4331亿元，其中，短期贷款增加272亿元，中长期贷款增加4059亿元；企（事）业单位贷款增加2335亿元，其中，短期贷款减少837亿元，中长期贷款增加4113亿元，票据融资减少1124亿元；非银行业金融机构贷款增加382亿元。

　　环比来看，10月人民币新增贷款需求出现明显回落。从结构上看，无论是居民贷款还是企业贷款均较上月出现明显减少，其中，居民贷款比上月少增超5000亿元，尤其是居民短期贷款大幅减少超3000亿元；此外，企业贷款也较上月少增超7000亿元，尤其是短期贷款、票据融资均出现明显减少的情况，且中长期贷款新增量也较上月少增了超五成。

　　不过，同比来看，10月新增信贷整体仍延续扩张格局。无论是居民贷款还是企业贷款均有一定程度的上升，包括居民中长期贷款、企业短期与长期贷款均处于增长趋势，不过居民短期贷款、票据融资、非银行业金融机构贷款出现明显减少，其中，居民短期贷款相较去年同期减少351亿元。

　　“10月信贷规模扩张速度稍低于市场预期，但依旧保持比去年同期明显加快的增速水平，这与央行前期‘融资规模增速明显快于去年’的政策论调相一致。背后是信贷政策并未明显放松以及实体经济融资需求依然较旺盛。”苏宁金融研究院高级研究员陶金告诉北京商报记者，从结构上看，居民部门短期贷款增速仍然较慢，体现了消费复苏速度仍有待提高，另外房地产在10月的繁荣程度尽管不及预期，但仍然存在季节性高点，导致居民中长期贷款继续稳步增加。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华也提到，10月票据融资继续收缩，主要是因管理层引导金融机构加大对重点与经济薄弱环节支持力度，信贷资金“量增、价降、面扩”吸引中小企业加大了信贷融资。

　　值得关注的是，在多位人士看来，10月社融增长略超市场预期。初步统计，2020年10月社会融资规模增量为1.42万亿元，比去年同期多增5493亿元。

　　其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6663亿元，同比多增1193亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少175亿元，同比多减165亿元；委托贷款减少174亿元，同比少减493亿元；信托贷款减少875亿元，同比多减251亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1089亿元，同比多减36亿元；企业债券净融资2522亿元，同比多增490亿元；政府债券净融资4931亿元，同比多增3060亿元；非金融企业境内股票融资927亿元，同比多增747亿元。

　　周茂华认为，10月社融数据中，地方债发行强劲为后续基建投资注入动力；企业资本市场与信贷融资延续扩张格局，一方面，反映企业对经济复苏前景乐观，另一方面预示国内民间投资将逐步改善。社融数据显示国内需求延续扩张态势，利好投资者对经济前景预期。

　　M2减速、居民存款下滑

　　在货币供应方面，10月末，广义货币(M2)余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比去年同期高2.1个百分点；狭义货币(M1)余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和去年同期高1个百分点和5.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.1万亿元，同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。

　　整体来说，M2增速略低于预期，但仍然保持同比高增。陶金认为，居民部门和企业部门存款均有所减少，而财政存款明显增加，是M2与社融增速有所背离、M2增速比上月略低的重要原因。另外，M1增速快速回暖，反映了实体经济即时需求在持续恢复，有可能也是定期存款减少即M2增速有所放缓的原因之一。

　　周茂华则指出，10月M2增速放缓至10.5%，较上个月回落0.4个百分点，一定程度反映宽松货币政策边际收敛，逐步回归中性；但10月M2增速仍维持在两位数增长，远高于去年同期水平与名义GDP增速，显示目前国内货币信贷环境仍保持适度宽松，货币信贷需求仍强劲，货币政策继续为经济复苏提供支持。

　　另从人民币存款数据来看，10月人民币存款减少3971亿元，同比多减6343亿元。其中，住户存款减少9569亿元，非金融企业存款减少8642亿元，财政性存款增加9050亿元，非银行业金融机构存款增加2918亿元。

　　“从以往经验看，国内在4月、7月、10月，居民、企业与政府银行存款均会出现不同程度放缓，但也受其他一些因素影响，10月企业存款大幅下滑、财政存款大幅上升，一定程度反映企业缴税；而居民存款下滑，非金融机构在经历8月、9月下滑后出现反弹，较大程度是居民根据资本市场走势调整资产组合。”周茂华分析道，根据往年规律，居民往往会为规避市场不确定性在9月增加储蓄，而在10月再出现流出银行存款的情况，后续还需关注居民储蓄流向，如果持续流出势必会加大中小银行年底负债压力。

　　下一步货币政策怎么走

　　针对后续货币政策走向，央行货币政策司司长孙国峰近日曾表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向，根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点。一方面特殊时期出台的政策将适时适度调整，另一方面对于需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度。

　　央行副行长刘国强同样认为，政策调整要基于对经济状况的准确评估，不能仓促和弱化金融服务实体经济的效果，要把实体经济服务好，也不能出现“政策悬崖”，因此调整政策要评估和考虑多方因素。

　　数据显示，国内经济延续复苏态势，但内需复苏相对滞后于供给端，各行业复苏存在不平衡，周茂华指出，全球防疫形势严峻与经济形势继续对我国外贸等行业构成拖累；接下来货币政策将在稳增长、防风险、促改革等目标间取得平衡、精准发力，加大复苏相对滞后、尚未摆脱疫情影响的战略新兴制造业部门行业支持力度，稳定企业发展信心，激发微观主体活力；推动供给与需求两端更加平衡、可持续。

　　陶金则称，当前货币政策已经完全回归常态化，年内货币政策预计也将继续维持稳健。流动性政策方面，预计继续维持流动性合理充裕，引导资金市场利率围绕政策利率周围波动，并加强对波动幅度的控制；信贷政策方面，针对中小微企业、制造业、线下服务业等复苏薄弱部门的结构性政策预计仍将延续。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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