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激发消费潜力 “双11”见证实体经济加速复苏

孙奇茹

2020年11月12日07:57  来源：北京日报
 
原标题：“双11”见证实体经济加速复苏

　　本报记者 孙奇茹

　　天猫30分钟成交额破3723亿元，超去年全天，至昨日20时实时成交额破4674亿元；京东截至昨日14时26分“双11”下单金额突破2431亿元；小米全渠道销售额破百亿元……昨天，“双11”进入第二波售卖期的尖峰时刻，电商平台和品牌商家纷纷创下新纪录。

　　“双11”无疑是一场买买买的狂欢，却又远远不只是一场消费狂欢。从商家到消费者，从外贸工厂到田间地头，从直播生态到物流体系，从线下商业到技术保障，从国内到海外，人们在新冠疫情的特殊背景下感受着消费的热度和力量，这也让这个“加长版”的“双11”更加意义深远。

　　创新驱动，开拓消费新潜力

　　“199呢，我要看199”；“现在是凌晨2点，199怎么不上班，是不是去偷懒了。”11月1日0点开始，全球首次双11快递直播上线。在这场“云监工”直播中，菜鸟无人仓里编号“199”的机器人成了“明星”。它和1000名同伴在无锡仓库里24小时工作，每天为“双11”消费者发出85万件商品。

　　大兴安岭地区的小城漠河，京东快递员荣垂震每天早上6点半左右开始工作，一直忙碌到晚上10点半甚至更晚。今年“双11”，京东物流体系在消费者付定金后就开始备货，尾款到账后包裹可即刻派送。昨天，远在漠河的消费者支付尾款6分钟后，就收到了荣垂震送来的口红。千县万镇24小时达，截至11日，京东物流实现了93%的自营订单24小时送达，92%的区县和83%的乡镇消费者可以享受24小时达服务。

　　“收货就是消费活力，发货就是产业动能。”不断涌入的订单，一头连接着生产线上的商品、乡村土地里的农货，一头连接着巨大的消费潜力。

　　11月1日至11日0时35分，天猫累计成交额过亿元的品牌已经达到342个，超过去年“双11”全天的299个，贫困县商家的成交额同比增长74%。截至11日14时30分，京东平台两万个品牌成交额翻倍增长。

　　数智化“反哺”实体经济

　　“太疯狂了！”第一次参加天猫“双11”大促的浙江义乌泽熙日用品公司厂长方昊，在11月4日凌晨加开了3台机器，工厂13台机器日夜运转。在第一波销售中，方昊为天猫“双11”准备的100万件货品全部卖光，其中有一款淘宝C2M（反向定制）定制款粘毛器，一口气卖了20多万件。

　　“双11”备战季，工厂一派车水马龙，中国制造迎来一波新增长。

　　“厂里员工上厕所都是跑着去的！”重庆理文卫生纸厂今年第一次参加“双11”，负责人杨青格外兴奋。据她介绍，工厂18台设备24小时赶工，月产能1.5万吨，成品1.5亿包。10月31日开始，售后团队数十人通宵加班。“一个客服每分钟接待量是四五百人，大家都像打了鸡血，第一次感觉自己是在战场。”在“双11”的第一天，他们卖出了1000万包纸巾。

　　顺德小家电产业带过亿，义乌小商品产业带过亿，南通家纺产业带过亿，泉州男士精品产业带过亿，川渝生鲜食品产业带过亿……11月1日0时至11月11日12时，2020年天猫“双11”已经诞生了102个成交额破亿元的产业带，其中超过10亿元成交额的产业带有10个。

　　工厂制造变成共同创造，电商大数据成为传统制造业的智慧“外脑”，这样的变化正成为常态。在佛山顺德的美的生产线上，一台智能保鲜冰箱正在专门开设的独立生产线中成型。这一创新产品是由消费者、京东和美的共同完成的。除了这一智能保鲜冰箱，在今年的“双11”，包括美的低糖电饭煲、大流量净水机等一批反向定制产品在京东亮相。借助电商平台，家电厂商寻觅到了新的增长空间。

　　中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端认为，今年“双11”是观测后疫情时代新场景、新消费、新业态等商业生态结构性变化的一个窗口。从供给侧看，未来将有更多产业带商家开辟数字化转型增长的新赛道。

　　全球共振，出口进口双火爆

　　往年人们习以为常的增长曲线，在今年疫情大背景下，更显难能可贵。中国在全球率先实现生产生活正常化，也让“双11”消费季成为特殊时期里全球商家抓得住的橄榄枝之一。

　　俄罗斯牛肉坐着火车再换货轮赶来了，蔻依、万国、巴黎世家等奢侈品牌全球调货……在全球疫情与世界经济仍然面临不确定性时，中国数字经济活力与内需潜力吸引海外品牌加速入华，寻求新增长。今年，有2600多个新品牌、120万款进口新商品通过天猫国际首次参加“双11”。11月1日至11日中午12时，天猫国际进口商品成交额同比增长47.3%，其中180个海外品牌成交额过千万元，816个海外品牌成交额过百万元。

　　海外消费者也沉浸在“双11”购物狂欢季中。手机镜头前，商家主播用中文对着观众进行直播，另一端消费者的手机屏幕上，主播的话已经自动翻译成英语、俄语、西班牙语等字幕。

　　今年，报名参加天猫“双11”的速卖通商家数量增长超过30%，商品数量增长超过60%，国内备货仓的出单量同比去年增长上百倍。速卖通联合菜鸟紧急准备了300架包机，“双11”期间共配备15条航线，保障国内优选仓的商品做到“10日达”，把中国好货更早送到海外消费者手中。

　　今年通过速卖通参加天猫“双11”的海外商家数相比去年增加3倍以上，当红歌星泰勒·斯威夫特、超模米兰达·可儿、湖人队传奇球星“魔术师”约翰逊等海外巨星纷纷加入淘宝直播，“双11”已成为一场真正的全球消费狂欢。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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