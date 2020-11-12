市场持续回暖 汽车产销量连续7月正增长

原标题：汽车产销量连续7月正增长

本报讯（实习记者 杨天悦）随着消费信心持续回升，叠加“双11”、车展、新能源下乡等活动的拉动，以及“金九银十”传统消费旺季的加持，我国汽车市场持续回暖。

昨天，中国汽车工业协会发布最新数据显示，今年10月，汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，环比分别增长0.9%和0.1%，同比分别增长11.0%和12.5%，增速依然高于上月。截至本月，我国汽车产销已连续7个月呈现增长，其中销量增速已连续6个月保持在10%以上。

经历了上半年连续多月的颓势之后，自主品牌也延续上月的增长势头，且增幅明显高于全行业。数据显示，10月自主品牌乘用车销量达到86.9万辆，环比增长10.0%，同比增长12.4%。其中，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为23.4%、52.2%和69.8%，与上月相比均取得增长。

随着销量的提振，自主品牌在乘用车销售总量中的占有率也突破40%的红线，达到41.2%，较上月再提升3.5%，环比去年同期提升1.1%。今年前10个月，中国品牌轿车、SUV和MPV的市场占有率分别为19.6%、48.6%和67.5%，结束连续多月的下降趋势，与上年同期相比呈现一定增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)