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10月金融数据环比现回落 支持实体结构特征将更凸显

2020年11月12日08:00  来源：经济参考报
 

　　根据央行11月11日发布的数据，10月人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元。初步统计，10月社会融资规模增量为1.42万亿元，比上年同期多5493亿元。10月末，广义货币（M2）余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，10月新增人民币贷款6898亿元，环比少增约1.21万亿元，符合季节性规律；同比则小幅多增285亿元，略低于市场预期。他表示，10月新增信贷规模收缩，一是受国庆和中秋双节假期影响，当月工作日少于上月，也少于去年10月；二是上月9月份为季末，存在明显的信贷冲量现象；三是经过前三季度的信贷高增后，四季度银行信贷投放进入“收官”阶段，信贷额度有所收紧。

　　值得注意的是，10月贷款期限结构进一步向中长期倾斜，10月企业中长期贷款增加4113亿元，同比多增1897亿元。中国民生银行首席研究员温彬表示，企业中长期贷款新增较多主要是由于随着经济进一步企稳回升，投资需求也在同步回升，企业对银行中长期贷款需求也在增加。

　　社会融资方面，10月社会融资规模增量环比季节性大幅少增，同比多增5493亿元。王青表示，包括政府债券融资、企业债券融资和股票融资在内的直接融资对社融同比扩张拉动明显。整体看，10月社融表现符合预期。

　　10月末，广义货币（M2）同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点。王青表示，10月M2增速下滑较快，与财政存款同比多增约3500亿元直接相关，财政存款上升意味着货币供应量相应下降，会拖累M2增速。总体上看，伴随下半年信贷增速走低，存款派生增速相应下降，是10月M2增速触顶回落的根本原因。

　　王青预计，11月新增信贷、社融规模将季节性反弹，同比也将保持多增势头，但信贷增速大幅回升难度较大，年底前将保持在13%左右。这意味着今年20万亿元的新增贷款目标将顺利完成，但大幅超出的可能性也不大。他说，在货币政策回归常态化的背景下，年底前金融总量扩张过程将整体进入收尾阶段，压降房地产融资、支持资金流向实体经济的结构性特征则会愈发显现。

　　交通银行金融研究中心发布报告称，预计货币政策将保持总量稳定，更加注重结构的优化，政策宽松难再加码。未来央行将会逐步推广更多结构性货币政策工具，以期引导金融机构加大对符合新发展理念相关领域的支持力度。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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