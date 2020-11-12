财政部：加强地方债发行项目评估严防偿付风险

财政部网站11日消息，财政部日前印发《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调，加强地方债发行项目评估，严防偿付风险。

《意见》指出，不断完善地方债发行机制，提升发行市场化水平。鼓励具备条件的地区参考地方债收益率曲线合理设定投标区间，不断提升地方债发行市场化水平，杜绝行政干预和窗口指导，促进地方债发行利率合理反映地区差异和项目差异。

此外，科学设计地方债发行计划，维护债券市场平稳运行。《意见》称，地方财政部门应当根据发债进度要求、财政支出使用需要、库款水平、债券市场等因素，科学设计地方债发行计划，合理选择发行时间窗口，适度均衡发债节奏，既要保障项目建设需要，又要避免债券资金长期滞留国库。

优化地方债期限结构，合理控制筹资成本。《意见》称，地方财政部门应当统筹考虑地方债收益率曲线建设、项目期限、融资成本、到期债务分布、投资者需求等因素科学设计债券期限。允许地方结合实际情况，采取到期还本、提前还本、分年还本等不同还本方式。地方财政部门应当均衡一般债券期限结构。年度新增一般债券平均发行期限应当控制在10年以下（含10年），10年以上（不含10年）新增一般债券发行规模应当控制在当年新增一般债券发行总额的30%以下（含30%），再融资一般债券期限应当控制在10年以下（含10年）。

《意见》强调，加强地方债发行项目评估，严防偿付风险。地方财政部门应当严格专项债券项目合规性审核和风险把控，加强对拟发债项目的评估，切实保障项目质量，严格落实收支平衡有关要求。地方财政部门应当强化专项债券项目的全过程管理，对专项债券项目“借、用、管、还”实行逐笔监控，确保到期偿债、严防偿付风险。

此外，《意见》还对完善地方债信息披露和信用评级，促进形成市场化融资约束机制；规范承销团组建和管理，合理匹配权利义务；加强组织领导，保障地方债平稳顺利发行等作出了规定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)