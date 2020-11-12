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MSCI中国A股在岸指数 增加成份股58只

2020年11月12日08:02  来源：经济参考报
 

　　国际指数编制公司MSCI日前公布了半年度指数评审结果。结果显示，MSCI中国A股在岸指数增加金龙鱼、长城汽车、澜起科技等58只成分股，同时剔除*ST永泰等23只标的。本次调整结果将于2020年11月30日收盘后生效。

　　在MSCI中国A股在岸指数新增的58只成分股中，前三大标的分别为金龙鱼、长城汽车和澜起科技。同花顺数据显示，截至11月11日收盘，上述三只个股的A股总市值分别为3263亿元，1817亿元和833.8亿元。值得注意的是，除澜起科技外，该指数本次还新纳入了中微公司、石头科技、康希诺-U等8家科创板公司。

　　其他指数方面，MSCI 中国A股在岸小盘指数中新增293只个股，剔除22只个股。MSCI全中国指数中新增60只个股，剔除55只个股。MSCI中国全股票小盘指数中新增354只个股，剔除45只个股。MSCI全球标准指数新增141只个股，剔除135只个股。

　　MSCI同时表示，上述调整将于11月30日收盘后正式实施。有机构指出，北上资金的流动往往存在“生效日效应”，即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效的当天，北上资金也会出现大幅波动。此前的9月18日，富时罗素9月指数季度调整正式生效。同日，北上资金尾盘大幅波动，全天净买入额高达94.74亿元，创下当时两个多月的最大值。

　　去年11月8日，MSCI发布半年度指数评估结果时宣布，将大盘A股纳入因子从15%提升至20%，同时将中盘股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI。完成提高比重后，A股分别在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中占12.1%和4.1%的权重。A股入摩“三步走”的最后一步自此尘埃落定。

　　如今，在A股入摩“三步走”满一周年之际，外资A股持股数量、市值均实现大幅提升。同花顺数据显示，2020年三季度，QFII在A股市场的持股数量合计为61.97亿股，持仓市值合计为1483.36亿元，与2019年末的57.57亿股和1111.23亿元相比，同比分别增长7.63%和33.49%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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