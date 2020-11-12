定金预售引争议 “尾款人”如何维权

“冲啊，尾款人！”随着带货主播的这声吆喝，今年“双11”掀起第一波购物高潮。
买！买！买！屏幕前，数亿消费者争分夺秒“剁手”。不到两小时，近百个品牌交易额破亿元。与此同时，新梗“尾款人”席卷各大社交平台。
所谓“尾款人”，来源于电商平台的预售活动，是指那些支付定金，参加预售活动，之后还需支付尾款的消费者。在快活的空气中，今年许多“尾款人”秒变“收货人”。
11月1日凌晨，在中国最北端的黑龙江漠河，荣女士支付尾款6分钟后，就收到预定的口红。更有网友晒图，付完尾款不到1分钟快递就进了快递柜……快递送达速度之快，网友不禁感慨“简直是邻居给自己发的货”“快递比外卖还快”。
“凌晨下单，早上收货。”今年快递为何这么快？其中定金预售功不可没。菜鸟网络国内供应链总经理黄巍表示，消费者支付定金后，快递企业根据大数据分析进行仓储调度。今年更是首次将预售订单提前下沉到配送网点和社区，待买家付完尾款后，就开始“最后一公里”配送，分钟级送达成为普遍现象。
定金预售模式并不新鲜，今年部分电商平台将“双11”预售活动提前到10月21日开启，加上带货主播的宣传，有统计显示，“定金预售”成为仅次于“直播活动”的热门话题，并衍生出“定金人”“分期人”等网络新梗。
“预售模式对消费者和商家是双赢的。”中国人民大学公共管理学院教授许光建认为，消费者通过预售活动能提前锁定爆款商品，并且还能享受“定金膨胀”“付定金立减”等优惠。对于商家而言，预售活动可以帮助他们开展计划性生产和仓储，降低企业成本等，“预售活动能够营造更加稳定的消费环境，帮助买卖双方做出理性的选择。”
但同时，“付尾款后才能退款是否合理”“想退款发现居然发货了”“定金不能退”……关于定金预售的争议相继上了热搜。
北京中闻律师事务所赵虎律师表示，按照法律规定，消费者支付定金后，如果没有在规定时间内支付尾款，定金是不予退还的。同时，法律也规定，除一些特殊商品外，消费者在电商平台购买物品，7天内可以无理由退货，商家需要退回全部价款，包括定金。
“消费者可以通过申请7天无理由退货来退回定金。”赵虎认为，消费者不能退定金，但能退货，这就很容易造成快递资源和商家运营资源的浪费。如果网购平台能够及时开放退款申请，则可以有效避免类似情况的发生。
针对预售活动，中国消费者协会和各地消费者协会相继发布消费提示：消费者参与预售活动时，下单前务必确认好消费需求，切莫因促销优惠而冲动支付定金；定金支付后，要及时关注商品进展，在约定的期限内支付尾款，避免因违约而遭受经济上的损失；在支付尾款时还要留意支付的金额是否与当时承诺的优惠一致，商家是否存在虚假宣传等。
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】