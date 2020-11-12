定金预售引争议 “尾款人”如何维权

“冲啊，尾款人！”随着带货主播的这声吆喝，今年“双11”掀起第一波购物高潮。

买！买！买！屏幕前，数亿消费者争分夺秒“剁手”。不到两小时，近百个品牌交易额破亿元。与此同时，新梗“尾款人”席卷各大社交平台。

所谓“尾款人”，来源于电商平台的预售活动，是指那些支付定金，参加预售活动，之后还需支付尾款的消费者。在快活的空气中，今年许多“尾款人”秒变“收货人”。

11月1日凌晨，在中国最北端的黑龙江漠河，荣女士支付尾款6分钟后，就收到预定的口红。更有网友晒图，付完尾款不到1分钟快递就进了快递柜……快递送达速度之快，网友不禁感慨“简直是邻居给自己发的货”“快递比外卖还快”。

“凌晨下单，早上收货。”今年快递为何这么快？其中定金预售功不可没。菜鸟网络国内供应链总经理黄巍表示，消费者支付定金后，快递企业根据大数据分析进行仓储调度。今年更是首次将预售订单提前下沉到配送网点和社区，待买家付完尾款后，就开始“最后一公里”配送，分钟级送达成为普遍现象。

定金预售模式并不新鲜，今年部分电商平台将“双11”预售活动提前到10月21日开启，加上带货主播的宣传，有统计显示，“定金预售”成为仅次于“直播活动”的热门话题，并衍生出“定金人”“分期人”等网络新梗。

“预售模式对消费者和商家是双赢的。”中国人民大学公共管理学院教授许光建认为，消费者通过预售活动能提前锁定爆款商品，并且还能享受“定金膨胀”“付定金立减”等优惠。对于商家而言，预售活动可以帮助他们开展计划性生产和仓储，降低企业成本等，“预售活动能够营造更加稳定的消费环境，帮助买卖双方做出理性的选择。”

但同时，“付尾款后才能退款是否合理”“想退款发现居然发货了”“定金不能退”……关于定金预售的争议相继上了热搜。

北京中闻律师事务所赵虎律师表示，按照法律规定，消费者支付定金后，如果没有在规定时间内支付尾款，定金是不予退还的。同时，法律也规定，除一些特殊商品外，消费者在电商平台购买物品，7天内可以无理由退货，商家需要退回全部价款，包括定金。

“消费者可以通过申请7天无理由退货来退回定金。”赵虎认为，消费者不能退定金，但能退货，这就很容易造成快递资源和商家运营资源的浪费。如果网购平台能够及时开放退款申请，则可以有效避免类似情况的发生。

针对预售活动，中国消费者协会和各地消费者协会相继发布消费提示：消费者参与预售活动时，下单前务必确认好消费需求，切莫因促销优惠而冲动支付定金；定金支付后，要及时关注商品进展，在约定的期限内支付尾款，避免因违约而遭受经济上的损失；在支付尾款时还要留意支付的金额是否与当时承诺的优惠一致，商家是否存在虚假宣传等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)