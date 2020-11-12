“超级厂货”热销“双11” 产业带强力“回血”

在年初疫情影响和外贸疲软的双重冲击下，许多商家、工厂的订单一度受阻，“失血”严重。今年天猫“双11”，来自广州美妆、顺德小家电、义乌小商品、南通家纺等的“超级厂货”加入了“双11”活动，全国2000个产业带强力“回血”。

记者注意到，今年的天猫“双11”改变了节奏，从一天变成了两个阶段的销售窗口。数据显示，在第一波售卖期商家就取得了“开门红”：11月1日开卖第一天，前111分钟就有100个品牌成交过亿元，当天共有357个新品牌在细分品类实现排名第一。11月1日0时至11月11日0点30分，2020年天猫“双11”全球狂欢季的实时成交额突破3723亿元。

其中，产业带收获颇丰。统计数据显示，聚划算“卖空行动，一起挺你”产业带专场首日成交额为去年“双11”的17倍，来自广东、浙江、江苏、福建等地的7个产业带1小时内便进入“亿元俱乐部”。

“厂里员工上厕所都是跑着去的！”今年第一次参加天猫“双11”的重庆理文卫生纸厂负责人杨青介绍，工厂18台设备24小时赶工，月产能1.5万吨，成品1.5亿包。11月1日当天就卖出了1000万包纸巾。自10月31日开始，售后团队的数十人便通宵加班。“一个客服每分钟的接待量是四五百人，大家都像打了鸡血一样，第一次感觉自己是在战场上。”

来自聚划算“卖空行动”的数据显示，第一波销售期首日，产业带的中小商家就已涌现出一批爆款单品。福建泉州婴童用品产业带某旗舰店一款薄纸尿裤卖出320万片；广西食品产业带中一商家的一款牛奶卖出31万盒；广东美妆产业带一商家的一款沐浴乳液卖出6.2万瓶。此外，专注于厂货的淘宝特价版，也成为产业带工厂跨赛道发展的重要入口，“双11”首日C2M（用户直连制造，一种新型的工业互联网电子商务商业模式）定制类商品订单同比大涨294%。

疫情加快了线下商家转型线上的步伐，而产业带上的各类特色商城也在线上化转型中迎来了新机遇。今年，海宁皮革城、深圳华强北等6个传统线下特色商城的中小商家积极转型。凭借3月份和4月份的两场直播活动，中国童装城带动童装商家创下超100亿元的销售佳绩；深圳华强北的商户也没有被这场疫情打倒。在政府和商城共同推动下，商户掀起了“入淘潮”，将线下批发生意复制到线上，不仅做直播，而且为MCN（一种新的网红经济运作模式）提供货源，还有商户顺势打造新品类。除了数码电子这一传统优势，如今，华强北的化妆品销售也如火如荼。

近年来，“互联网+产业带”模式呈现出勃勃生机。“产业带数字化在宏观层面加速了传统产业结构的转型与升级；在微观层面，则为不同产业、不同层级的商家带来了新的增长点。特别需要指出的是，以往产业带的形成一直依靠国家层面产业政策与地方政府具体落实的结合，而互联网背景下，产业带形塑增加了生态系统支持选项。”数字经济智库高级研究员翁一表示。

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