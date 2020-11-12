揭秘跨境网赌链条：利用“黑灰产”转移资金

疫情期间，我国经济活动和投资领域受到一定影响，同时民众网络在线时间大大增加，这给网络赌博、网络诈骗，尤其是跨境赌博犯罪等不法行为提供了滋生的沃土，威胁我国居民群众的资金安全。专家呼吁各部门加强对支付渠道和账户的管理，及时斩断涉赌资金汇划链路。

涉赌资金日趋隐蔽

“疫情期间没有特别好的投资去处，想着在家试试通过网站‘投注赌大小’赚点小钱，没想到被骗了200多万元。”厦门市民王女士十分后悔地告诉记者，今年3月，她通过网络结交了一个“男朋友”，对方向其推荐了一个平台，声称可以在上面“投注赌大小”来盈利。她前后充值200多万元，随后发现资金无法提现。

公安部国际合作局副局长胡彬郴表示，疫情发生以来，境外赌场、赌博网站加大了对我国公民的招赌力度。不仅造成资金外流，危及我国公民资金安全，而且败坏社会风气，引发多种形式犯罪，严重危害人民群众的合法权益。

资金链是跨境赌博犯罪的输血通道，也是打击跨境赌博的关键一环。

业内专家指出，当前涉赌资金链隐蔽性越来越强，并呈现碎片化、分散化等特点，监测识别和追踪难度加大，为涉赌风险治理带来了较大挑战。

中国银联执行副总裁谢群松介绍，近期跨境赌博资金链呈现出新特点：涉赌风险正向网络社交平台转移，且已由虚假商户拓展到真实商户。

专家介绍，有不法商户通过层层包装，将赌博交易包装为话费充值、油卡充值等交易订单，增加了收单机构的监测识别难度。还有不法分子利用收款码搭建“跑分”网络平台，将赌资拆分成小额订单，隐藏在个人日常流水中，发码机构监测识别难度增大。

记者从中国支付清算协会了解到，今年以来协会共调查处理涉网络赌博类举报2700余件，对29家违规机构实施警告、约谈高管、责令整改等自律措施，对11家银行发送举报事项调查意见书。

加强租借账户查处惩戒

当前，跨境网络赌博与网络“黑灰产”相互交织，其隐蔽性和顽固性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，不经意间成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。

6月，广西北海市公安局成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙，涉案资金流水超300亿元。该案中，不法分子利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。

截至7月22日，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押770张银行卡，以及工商营业执照、对公账户等47套涉案物品，冻结银行账户、支付账户2400个。

专家介绍，在部分案件中，犯罪团伙通过批量购买空壳公司的营业执照、法人身份、银行卡、手机号等信息，申请开通企业账户支付接口，再将接口应用到赌博网站或赌博App上收取赌资。

“对此，我们组织开展了对公账户专项治理，严审对公账户开立，通过智能风控体系加强账户管理。”工商银行安全保卫部总经理郭春野表示，通过黑名单数据库、智能风控体系等，工行充分发挥金融科技和大数据优势，更高效地撕开不法分子设立空壳公司、买卖账户的“画皮”。

人民银行相关人士提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。

全面提升跨境赌博打击力度

防赌反赌工作是一个系统工程，涉及面广、环节较多。要有效提升打击治理跨境赌博资金链的针对性和实效性，需要广泛发动各方面力量。

据悉，截至9月底，全国公安机关今年共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，查扣冻结一大批涉案资金，并成功打掉多个非法资金通道。

今年以来，人民银行协助公安机关共核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算的银行账户线索，并采取严厉处罚措施；配合公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展打击整治参赌人员试点工作，对参赌人员形成有效震慑。

人民银行还指导支付清算协会牵头组织中国银联、网联公司等清算机构建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制。截至9月18日，共发现可疑交易记录66万条，还原了131条完整资金链路，发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个，为有效追溯涉赌资金提供了重要线索。

专家表示，一方面，打击治理涉赌资金链需要国家机关进一步强化统筹协调，有效整合各方面资源，严厉惩治不法分子，摧毁犯罪链条；另一方面，公众应增强风险意识，避免成为网络赌博的受害者或帮凶。

宣传教育能让广大群众认清赌博危害、识破赌博骗局、自觉远离赌博活动，从源头上斩断跨境赌博的资金来源。对此，专家建议：一是个人和企业不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户。二是企业妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。三是不要组织或参与网络赌博等不法活动。四是自觉参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为，应立即向公安机关举报。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)