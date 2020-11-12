原标题：原油期货推动国际油气贸易新发展

近日，在第三届进博会期间举办的第九届中国国际石油贸易大会上，上期所总经理王凤海表示，市场规模和流动性的稳步扩大为原油期货市场的功能发挥奠定了扎实的基础。面对今年国际油价的大幅波动，国内外能源企业积极运用上海原油期货套期保值，有效管理了价格风险。

过去三十年，世界石油消费需求不断东移，亚太地区石油消费量已跃居世界第一，中国贡献了全球能源消费增量的三分之一。随着亚太地区原油消费和贸易量的快速增长，一个能反映区域供需的价格体系就显得尤为重要。自2018年3月26日上市以来，历经两年多的发展，上海原油期货市场规模已超越迪拜商品交易所的Oman原油期货，成为仅次于Brent、WTI原油期货的世界第三大原油期货。

据了解，今年1-10月，上海原油期货日均成交16.37万手（合1.6亿桶），是Oman原油期货的约35倍，日均持仓量12万手（合1.2亿桶），相当于全球单日原油消费量，日均成交金额近500亿元。“今年6月22日，上期所又推出了低硫燃料油期货，这是上期所上市的面向全球投资者的第二个能源品种，是上期所从产业实际出发，积极应对船燃行业的变革、服务国家‘一带一路’倡议、践行绿色发展理念的重要举措。”王凤海表示，低硫燃料油期货将与原油期货一起，立足本土，链接全球，更直接地反映东北亚能源市场的供需情况，逐渐形成具有影响力的国际定价中心。

“对于我国来讲，维护能源供应安全的关键是充分利用国际资源。”王凤海表示，实践证明，建立一个完善的油气市场体系，配套完善的金融衍生品和产运储销存体系，充分发挥市场资源配置功能，有利于在推动形成宏大顺畅的国内经济循环的基础上，更好吸引全球资源要素，有利于保障能源供应安全。

今年受到疫情影响，全球原油需求断崖式下降致使国际油价跌至历史低位，这对我国能源储备和能源企业而言是低价采购原油的极好时机。4月以来，上期所通过丰富交割仓库布点、扩大现有仓库库容等方式，在全市场仓储库容整体紧张的情况下，全力扩大期货市场可交割区域，为实体经济购油、储油提供充足空间，同时有效支持国家建立了大量商业储备，实现大量低价原油库存的建立。“企业从上海原油期货市场购买的实物原油，既可以报关进口，也可以转运出境。上海原油期货市场为企业采购实物原油提供了新途径，也促进了亚太地区原油贸易的发展，在提升资源配置的同时，有力提升价格影响力，一个辐射亚太地区的原油贸易集散中心已初现雏形。”王凤海表示，未来，上期所将继续加快推进天然气和成品油期货、原油期权和原油ETF等金融工具的研发，构建一个完整的油气产业链衍生品体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)