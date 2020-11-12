宅经济为中国家电带来出口红利

受到新冠肺炎疫情的影响，今年很大一部分家电出口需求来自于“宅经济”效应，出口形势也根据不同地区的消费习惯而不同。中国家电外贸企业很快地抓住了机遇，根据“宅经济”的特点不断创新技术，在国内外开发新的产品品类，带动中国家电产品出口增长，稳固了中国作为世界机电产销中心的地位。

发达国家的采购习惯决定了在新冠肺炎疫情期间，对家用电冰箱、特别是冷柜需求的大幅增长。从中国机电产品进出口商会提供的数据可以看出，今年前7个月，中国冷柜产品对美国出口额比去年同期增长83.1%，对日本出口额比去年同期增长101%。这一趋势也出现在欧洲和大洋洲等发达国家市场，但在东盟等热带国家却不明显。同样，中国对美国的微波炉和电烤箱出口也有较大增幅，今年前7个月，微波炉和电烤箱的出口额分别比去年同期增长17.2%和16.2%。适应亚洲的烹饪需求，电磁炉产品对日本和韩国的出口则比去年同期增长65.7%和77.5%。

同时，空气净化器产品却成为了全球消费者的抢购对象，今年前7个月，中国空气净化器产品出口额比去年同期增长57.8%。其中对东盟出口额比去年同期增长260.7%，对中东地区出口额比去年同期增长248%，对欧洲出口额比去年同期增长143%，对美国出口额比去年同期增长146.6%，对拉丁美洲出口额比去年同期增长486%。

海外新冠肺炎疫情蔓延时，欧美等国家的人们居家时间增加，对厨房、家居等类型的小家电需求也有所增加，这带动了西式小家电龙头企业新宝电器的业绩增长，2020年上半年，新宝电器实现营业收入50.4亿元，比2019年同期增长24.78%，2020年二季度新宝电器国外营业收入比2019年同期增长25%左右。

随着新冠肺炎疫情的常态化，各品类家电出口持续恢复。中国机电产品进出口商会行业发展部副总监周南认为，这一方面说明家电作为耐用消费品，需求稳定；另一方面说明中国作为世界家电制造中心，供应链持续稳定。

凭借制造规模、制造能力、研发投入的雄厚基础，中国家电产品的综合性能都已经达到了国际先进水平，同时在价格、质量和设计创新方面的竞争力优势明显。据美的集团内部测算，中国制造家电的综合成本比世界平均水平少15%。

全球家电产业的产能在向亚洲集中，中国空调产能占世界产能的85%以上，冰箱产能超过50%，洗衣机的产能超过40%，绝大多数小家电生产也都集中在中国。另外，中国的家电产业上游核心零配件产能也在世界家电产能中占据主导地位，其中空调压缩机的产能超过85%，冰箱压缩机的产能超过全球总产能的60%。制造微波炉核心器件磁控管超过90%的产能也在中国。

近年来，中国家电出口占世界家电出口总份额接近30%，且持续稳定。包括美国、欧盟、日本和韩国等主要家电市场进口第一大来源国均为中国。2019年美国家电超过40%的进口额来自中国，欧盟50%的进口家电产品来自中国，日本66%的进口份额来自中国。尽管新冠肺炎疫情使海外家电生产或代工企业生产出现短期停滞或受限，但全球市场对中国家电出口的依赖度却有所提升，中国家电出口的全球市场份额也在进一步提升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)